Fran González se queja de que la Junta aún no ha respondido a la propuesta para la cesión del solar del hospital de Cádiz

Una semana después del anuncio realizado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la cesión gratuita del solar para la construcción del nuevo hospital de Cádiz a la Junta de Andalucía, la Zona Franca aún no ha recibido una respuesta por parte del Gobierno andaluz. Así lo ha denunciado el delegado de Estado en el recinto fiscal, Fran González, ante las preguntas de los medios de comunicación por las dudas surgidas en el alcalde de Cádiz, Bruno García, sobre las condiciones del futuro convenio. "A día de hoy, la Junta de Andalucía no se ha posicionado sobre esta propuesta", ha denunciado Fran González, quien también ha asegurado que cada vez que le preguntan sobre este asunto espera a terminar para "mirar el móvil y ver si hay una llamada". "No tengo conocimiento de ninguna contestación", ha sentenciado.

Con todo, González se ha quejado de las manifestaciones del regidor municipal al señalar que "está buscando algún argumento para deslegitimar una propuesta que, salvo a que a mí me saquen del error, venimos trabajando desde hace mucho tiempo entre todas las administraciones, pero fundamentalmente la Zona Franca. Yo no entiendo, de verdad, esta postura", además de resaltar que "el único que está haciendo manifestaciones es el alcalde y en un tono que, si me lo permiten, no comprendo".

De hecho, el delegado del Estado en la Zona Franca ha querido precisar que actualmente no existe un borrador de convenio, sino "un anuncio muy claro -de María Jesús Montero- en el que dijo que hay una concesión gratuita del suelo con la única condición de que sea para construir un hospital y se aportaron unas líneas generales que no siquiera son el convenio. Por lo tanto, no entiendo lo que se está diciendo".

Ante esto, González ha insistido en que "la cesión es gratuita e inminente. Ni la Junta ni el Ayuntamiento tienen que abonar un céntimo en esa cesión". Así, sobre las dudas por los aprovechamientos urbanísticos, ha recordado que "están recogidos en el PGOU" y que se incluyeron en la modificación de 2012 "para no aumentar el desequilibrio en las cuentas del Consorcio", a lo que también ha sumado que "la Zona Franca lo irá materializando".

Incidiendo en esta materia, ha hecho hincapié en que la cesión será "inminente", por lo que no estará condicionada a la materialización de los aprovechamientos urbanísticos, algo que se podrá realizara porque "la Zona Franca está en una situación de estabilidad económica y no necesita un ingreso inminente para poder hacer la cesión del espacio".

Para finalizar, González ha mostrado su sorpresa por la propuesta de Bruno García de realizar la firma del convenio en el Ayuntamiento de Cádiz. "No quiero pensar que esté más preocupado de la foto que de otra realidad, pero yo sí le agradecería que la Junta de Andalucía se pusiera en contacto y ahí el alcalde sí puede hacer algo", ha manifestado.