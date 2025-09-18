El Fotocolectivo 35mm Cádiz retoma sus Tardes Fotográficas en la Academia con Natalia Leiva

El Fotocolectivo 35 mm Cádiz retoma su actividad este curso con el regreso de las Tardes Fotográficas de la Academia, una actividad que la asociación realiza en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y que tiene como protagonistas a destacados fotógrafos españoles de la actualidad.

El formato, basado en charlas con proyecciones, tuvo una gran acogida del público y encontró también su refrendo en el panorama fotográfico tanto de la provincia como a nivel nacional, según explican sus organizadores.

De esta forma, en esta nueva edición el Fotocolectivo pretende repetir el impacto con autores de la talla de Gonzalo Höhr, Laura Martínez Lombardía, Daniel Casares o Juan del Junco, entre otros profesionales.

La primera sesión tendrá lugar el próximo día 14 de octubre con la intervención de Natalia Leiva, destacada fotógrafa algecireña que mostrará lo más destacado de su obra, especialmente su última creación, Miénteme, dime que me quieres, que tan buena recepción cosechó en su materialización en exposición y en el fotolibro por la editorial Kursala. De hecho, a través del proyecto expositivo de la Universidad de Cádiz, se pudo ver este trabajo durante el pasado mes de mayo.

Como norma general, las Tardes Fotográficas de la Academia, avanzan desde el Fotocolectivo, tendrán lugar un día al mes, por la tarde, en el salón de actos del centro cultural municipal Ancha 16. La asistencia es libre y gratuita hasta completar aforo.

Natalia Leiva

Natalia Leiva (Algeciras, 1978) es una fotógrafa documentalista española destacada por su enfoque íntimo y comprometido con la realidad social y humana de su entorno. Su obra se caracteriza por una mirada profunda a los márgenes urbanos y las relaciones humanas, explorando temas como la identidad, el amor y la resistencia en contextos complejos.

Leiva inició su formación en la escuela UFCA de Algeciras bajo la tutela del fotógrafo Alberto Galán. Posteriormente, fue asistente del fotógrafo Juan Valbuena y participó en el Curso de Fotografía Documental en la escuela Lens de Madrid. Su trabajo ha sido reconocido en diversos certámenes y becas, destacando su participación en el Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín en 2019, donde recibió una beca por su proyecto Miénteme, dime que me quieres.

Este proyecto ofrece una mirada profunda a la vida nocturna de Algeciras, centrada en un bar ubicado en la zona portuaria. A través de su lente, Leiva captura las historias de los personajes que habitan este espacio, reflejando la ternura y la resistencia humana en un entorno marcado por la dureza y la marginalidad. Este trabajo fue finalista en el DOCfield Dummy Award en 2018, una convocatoria que promueve la Fundació Banc Sabadell para apoyar la consolidación del fotolibro como herramienta de difusión de historias.

En este 2025, Miénteme, dime que me quieres ha sido publicado como fotolibro por la editorial Kursala. Actualmente, Leiva trabaja en un nuevo ensayo fotográfico titulado El Salata, que aborda la transformación de su barrio en Algeciras, una promoción de viviendas sociales de la Junta de Andalucía construida en los años 80. A través de su obra, Natalia Leiva continúa explorando y documentando las complejidades de la vida en los márgenes urbanos, ofreciendo una visión profunda y humana de la realidad que la rodea.