'FoQ' renueva promoción en Cádiz con una hornada de estrellas emergentes

Cádiz/"Medicina alternativa, tú saliva en mi saliva...". Solo hace falta escuchar unas líneas de la canción del grupo Despistaos para que toda una generación de televidentes se emocione hasta el tuétano. Sí, es Física o Química, que regresa a las pantallas para provocar las mismas sensaciones que hace 16 años.

La principal baza será toda una hornada de nuevos talentos que tomarán el relevo de nombres tan conocidos y exitosos como Maxi Iglesias, Andrea Duro, Úrsula Coberó o Javier Calvo. Ellas, ellos y elles, la nueva promoción del Colegio Zurbarán, asistió en Cádiz, emocionadísimos hasta la lágrima, a su primera vez también como espectadores del trabajo que han desarrollado durante seis meses de su vida. En el marco del South International Series Festival se presentó un pequeño avance, el primero, de lo que será esta nueva generación de historias en torno a un grupo de estudiantes adolescentes, sus profesores y sus propios conflictos personales, no tan alejados de la realidad de sus intérpretes.

Se trata de Física Química, sí, que empieza un nuevo curso escolar, con otra versión pero conservando la esencia original, sus temáticas y las ganas de comerse la pantalla de sus actores y actrices. Una producción de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV y con la participación de Atresmedia TV, cuya primigenia entrega llegó a coronarse en 2009 como Mejor serie en los Premios Ondas y que se exportó internacionalmente.

Fue pues enternecedor contemplar al joven Biel Antón secarse las emociones ante este debut de la serie en suelo gaditano, que contará con ocho capítulos de 50 minutos cada uno y que aún no tiene fecha exacta de estreno, lo que acontecerá en Atresplayer. Casi no le salían las palabras. "Esto es increíble, es un trabajo que llevamos haciendo alrededor de seis meses y poder compartirlo con las personas con las que lo he vivido y con las que quiero, como mi hermano que está aquí, pues me emociona mucho. Espero que os haya gustado".

Con el intérprete compartieron sensaciones sus compañeros, de juventud exultante, que pondrán voz, rostro y piel a FoQ. La nueva generación. Rocío Velayos, María Bernardeau, Kiko Bena, Miguel Fernández, Santiago Garzozi y Rocky completaron en Cádiz la savia emergente de esta producción que pone sobre la mesa temáticas ya conocidas (la amistad, las primeras experiencias, amores y fracasos, el carpe diem...) aunque adaptadas a los tiempos que corren. "El proceso entero fueron seis meses con los ensayos y el rodaje fueron tres meses intensos, donde pudimos conocernos más, a nuestros personajes. Todos lo vamos a recordar para siempre. Las emociones de los personajes a veces se entremezclan con las que tienes tú. Es una profesión muy valiente, donde expones cosas que son muy internas", explicaba Fernández.

Biel Antón / Julio González

"Somos un reparto enorme -contaba Velayos-, somos 13, falta aquí un montón de nuestros compañeros. Ha sido una experiencia increíble ver como personalidades tan distintas de repente congenian y comparten cosas con personas que acaban de conocer. Y vives el sueño de tu vida con gente tan bonita y tan guay".

Kiko Bena, procedente del madrileño barrio de San Blas, expresaba que, en el visionado del avance, "me he visto a mí hace cinco años, en el instituto. Ha sido un proceso increíble pero también duro, horas de trabajo, días de no saber cómo hacerlo. Y de repente sentarte aquí es como culminar ese proyecto. Muchos vienen aquí -relataba- con el sueño desde que nacieron; otros como yo vinieron por casualidad. Me metí en un instituto de Artes, conocí a una representante y a los tres meses hice mi primera película. Mis aspiraciones no eran muy grandes, así que no podría estar más agradecido. Lo que más me marca y me hace sentir que voy por el buen camino es hacer feliz a mi padre y mis hermanas".

Rocky confesó sobre este estreno en el South de Cádiz que "ha sido muy emocionante y enriquecedor ver estar imágenes, que todo tiene una forma, un sentido. Esto ha sido un rodaje de capítulos abiertos y de repente ver este hilo es superfuerte".

Rocky. / Julio González

Estos actores y actrices jóvenes destacaron la figura de los coordinadores de intimidad para las escenas sexuales de la serie. Garzozi contó que "tener la ayuda de Rebeca, la coordinadora, fue un lugar seguro, en ese camino de mostrar la vulnerabilidad no estabas solo, estabas protegido". Compartió además con la audiencia del Palacio de Congresos el actor que "esta serie tiene la cualidad de contar con escenas muy reales, así que no tienes la presión de ser perfecto. Esto se agradece mucho".

Esa descarnada manera de exponer las realidades de los más jóvenes es una de las claves del éxito de Física o Química. María Bernardeau, que interpreta a Carlota, enfrenta su primer rol como la "chica popular y pija del Zurbarán, un estereotipo que se le ha colocado pero en realidad es mucho más que eso. Es vulnerable y se siente sola y pasa por procesos muy difíciles, demostrando que es muy valiente y madura".

Emilio Sánchez Zaballos, director de Atresplayer, admitió que recuperar una marca como Física o Química era "un reto", al tiempo que Montse García, directora de Ficción de Atresmedia, afirmó que Física o Química "marcó mucho a una generación. Es una responsabilidad, la sociedad es diversa y tenemos que estar ahí para contarla".

Hacer 'FoQ' es una responsabilidad. La sociedad es diversa y tenemos que estar ahí para contarla" — Montse García - Directora de Ficción de Atremedia

Carlos García Miranda, productor ejecutivo de Buendía Estudios Canarias, definió por su parte a esta nueva generación de FoQ, que representa a la llamada Generación Zeta como la anterior representó a los milenials, como "los mejores para hacer esto, las elecciones más acertadas de mi carrera", tras un intenso casting por el que pasaron 40.000 chavales. "Fue un cribado muy grande y hubo flechazo con muchos de ellos", confesó el responsable de Buendía.

Sobre si sienten la presión de la comparación con la primera versión de la serie, Miguel Fernández confesó que "somos los primeros que queremos hacerlos bien, por eso hemos trabajado durante tanto tiempo para hacer justicia a la Física o Química original. Hay un fandom enorme, lo entendemos. Pero al mismo tiempo pedimos una oportunidad, creo que estamos en buenas manos y los fans también". Al respecto, los responsables de la serie ni afirman ni desmienten una vuelta de personajes del pasado a las tramas actuales. "En el avance se ha visto algo, una orla... Por ahora eso", adelantaron con misterio. Habrá que esperar un poco para averiguarlo.

Ellos son los mejores para hacer esto, las elecciones más acertadas de mi carrera" — Carlos García Miranda - Director ejecutivo de Buendía Estudios Canarias

Una ventana televisiva a cuestiones de siempre y a "nuevas" realidades

Sobre el contenido que propondrá FoQ. La nueva generación, García Miranda explicó que "queríamos responder a una pregunta, la de cómo se resolvían todos los conflictos de la serie original. Son tramas revisitadas, viéndolas desde los ojos de esta nueva generación. No era fácil, se mezcla lo lúdico con una parte muy dramática -detalló-. Es un grupo de amigos que no lo eran y que los une una pérdida -esta nueva versión comienza idéntica a la antigua serie-. Queríamos enfrentar a los chavales a algo que en principio no acompaña a la edad -la muerte- y ver cómo se desenvuelven en ella".

García Miranda, además, especificó acerca de las tramas que "los capítulos no es que tengan temáticas, pero sí hay conceptos que flotan por encima de ellos, el sexo, las drogas, pero también temas más emocionales como la amistad. Hay algo que ha cambiado todo y son los móviles. Ahora mismo hay un reto para las personas mayores: antes tenías que responderles preguntas a los jóvenes; ahora ya no te necesitan porque se lo preguntan al móvil. Esto nos ha hecho enfrentarnos a estas temáticas de manera diferente".

Santiago Garzozi cree que la serie es "un retrato de la sociedad actual y puede ayudar a profundizar sobre por qué mi hijo hace esto". Como personaje no binario, Rocky expresa que "cuando me llegó se me pusieron los pelos de punta. Interpretar a un personaje así, en el que me veo reflejado es algo muy emotivo. Es un referente para todos los que vienen y que yo no he tenido nunca. De repente verlo en una serie te puede ayudar muchísimo".

Mi personaje es un referente para todos los que vienen y que yo no he tenido nunca" — Rocky - Intérprete

Una producción, en definitiva, que en su día "rompió tabús", como el personaje de Fer, interpretado por Javier Calvo -contó García Miranda-. "No podíamos contar una historia de amor clásico. Antes a lo mejor era una pareja y ahora una trieja. Vamos a hacer una clase reconocible, de chavales y chavalas que están en los colegios de este país":

Por último, sobre la futura recepción de esta ficción y sus temáticas, en un mundo más tolerante aunque al mismo tiempo altamente polarizado, Kiko Bena respondió que "uno no está nunca preparado para lo que viene. Sin embargo, hablando desde mi caso, para mí no ha supuesto problema rodar escenas con un hombre Y antes se me hacía extraño, me escandalizaba -admitió-, pero yo he cambiado y creo que los demás también pueden hacerlo. Soy el ejemplo de que es muy importante conocer para juzgar. El 90 por ciento de la gente que opina no se toma tiempo para pensar lo que está diciendo".