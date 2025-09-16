El FIT de Cádiz regresará a unos Depósitos de Tabaco sin fecha de inauguración oficial

Hace un mes y medio, durante las jornadas de puertas abiertas en las que se presentaba a la ciudadanía, el alcalde de Cádiz barajaba que la nueva vida de los antiguos Depósitos de Tabaco de Cádiz comenzaría "a finales del mes de septiembre". Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Cádiz confirman que todavía "no hay una fecha concreta" para la inauguración oficial de la primera fase de rehabilitación del centro enclavado entre los barrios de Loreto y Cerro del Moro aunque, eso sí, ya tienen una cita comprometida, la del regreso del FIT de Cádiz.

Y es que, de alguna forma, la historia puede que se repita. Fue el Festival Iberoamericano de Teatro en su edición de 2020, aquella comandada por la dupla Isla Aguilar y Miguel Oyarzun, la que apostó por utilizar los espacios de entrevías de los entonces cerrados a cal y canto Depósitos de Tabaco que estaban en proceso de rehabilitación para convertirse en el centro social, empresarial y cultural que todavía hoy aspira ser.

Tres espectáculos -La noche justo antes de los bosques, de Bernard-Marie Koltès, dirigido por el artista hispano-peruano Fernando Renfijo, el espectáculo de circo Maiador, dea la compañía Delá Praká y La Trilogía de La Columna Durruti, de Maricel Álvarez y Emilio García Whebi- fueron los que abrieron las puertas de los Depósitos de forma puntual, hecho que se volvió a repetir durante el FIT del año siguiente, con un espectáculo del bailaor gaditano Eduardo Guerrero, y en mayo de 2024 con la Batalla de Gallos de Red Bull.

Mucho ha cambiado la fisonomía del espacio desde entonces, tal y como se pudo comprobar en las jornadas de puertas abiertas de finales del mes de julio donde se invitó a la ciudadanía a conocer la rehabilitación de este espacio de entrevías, la entrada al complejo y las naves 1 y parte de la 5, que se decicarán a la actividad empresarial y social, ya que los espacios destinados a las propuestas culturales forman parte de la segunda fase de rehabilitación. Con todo, Bruno García ya adelantaba entonces que zonas como los reformado espacios entrevías se podrían utilizar "puntualmente" para algún hito relacionado con la cultura y el espectáculo.

Hecho que, efectivamente, ocurrirá del 25 de octubre al 1 de noviembre cuando el FIT de Cádiz, ahora comandado por Mónica Yuste, regresa a los Depósitos de Tabaco para celebrar en ellos un taller de acrobacias aéreas para niños y adolescentes. Lo que no pueden confirmar desde el Consistorio gaditano es si esta actividad tendrá lugar después de la inauguración oficial del espacio o si se erigirá como una actividad puntual, en la línea de las celebradas en estos años, antes de su definitiva puesta en marcha.

El taller de acrobacias para niños y adolescentes

El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT), que celebra en 2025 su 40ª edición, pone el foco en las nuevas generaciones con la apertura de la inscripción para el Taller de acrobacia aérea para infancias y adolescencias, una actividad gratuita destinada a niñas, niños y adolescentes que tendrá lugar en los Antiguos Depósitos de Tabacalera del 25 de octubre al 1 de noviembre.

Se trata de una oportunidad única para que los más jóvenes se acerquen al mundo del circo y el teatro de forma creativa, divertida y saludable. Durante siete días, los participantes aprenderán a ejecutar acrobacias en el aire utilizando telas, desarrollando elasticidad, coordinación y confianza, en un entorno artístico que fomenta la imaginación y el trabajo en equipo.

El taller dispondrá dos grupos (infancias y adolescencias) que se repartirán la carga horaria en dos turnos. El grupo 1 de los más pequeños, tendrán horario de 10 a 12 horas en el fin de semana del 25 y 26, y de 16.30 a 18.30 horas del día 27 al 31. El grupo 2, correspondiente a los adolescentes, tendrán horario de 12 a 14 horas en el fin de semana del 25 y 26, y de 18.30 a 20.30 horas del día 27 al 31. Los cupos son limitados y la inscripción se realizará exclusivamente de manera online (Accede a la inscripción online obligatoria).

La experiencia culminará el sábado 1 de noviembre con una función abierta a familiares y público general, donde los participantes tendrán la oportunidad de mostrar lo aprendido. Un momento entrañable que, para muchos, supondrá su primera experiencia sobre un escenario y que promete convertirse en una auténtica fiesta familiar. La muestra del grupo 1 será de 10 a 12 horas y la del grupo 2 será de 12 a 14 horas.

El taller estará coordinado por Sergio Suárez, actor, director, creador e investigador gaditano especializado en danza aérea sobre telas, y contará con la asistencia de María Merello. Con una amplia trayectoria en formación artística y en proyectos de investigación y docencia, Suárez lidera la compañía Efesto Teatro.

Con esta iniciativa, el FIT de Cádiz reafirma su vocación de ser un espacio de participación ciudadana, aprendizaje y formación de nuevos públicos y talentos para las artes escénicas.

La 40ª edición del FIT de Cádiz se desarrollará del 25 de octubre al 1 de noviembre, organizada por el Patronato del FIT, organismo compuesto por el Ayuntamiento de Cádiz, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta Andalucía, la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo AECID, la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz y la Universidad de Cádiz.