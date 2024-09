El nuevo uso de la finca de la confitería El Pópulo contempla un local comercial

Cádiz/El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Cossi, por ahora puede contar "poquito" del futuro de la finca donde se instala la confitería El Pópulo, el tercer negocio más antiguo de la ciudad, que el próximo diciembre tendrá que echar el cierre por la venta del edificio.

"Por la información presentada en el Ayuntamiento de Cádiz, sólo puede decir nosotros tenemos una primera referencia a nivel de la Comisión de Patrimonio de hacer una actuación allí, pero todavía no se ha iniciado la tramitación. Y atendiendo a ese proyecto sí que en el bajo tendrá un local comercial, entonces no sé muy bien por qué se habla de que el negocio tenga que salir de allí o el por qué los propietarios han decidido eso. Eso son cuestiones particulares de las que no tengo información", ha explicado.

Lo que sí conoce bien el edil es que esta finca, en la calle Pelota, 16, tiene un grado de protección 0 por su valor histórico "con lo cual no se podrían permitir pisos turísticos", sin embargo el uso de hospedaje sí está permitido en el PGOU "con la modalidad de apartamentos turísticos u hotel al ser una finca completa".