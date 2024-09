Cierra en Cádiz la pastelería de El Pópulo, el tercer comercio más antiguo de la ciudad

Nuevo cierre de un comercio de "toda la vida" en Cádiz. Y en este caso, una despedida especialmente dolorosa pues supone la clausura del que es el tercer local más antiguo de la ciudad que aún estaba en funcionamiento.

Cierra la pastelería de El Pópulo, un emblema en el sector de la hostelería que viene funcionando desde 1848. Sólo tienen más años encima las farmacias del Mentidero y de San Juan de Dios.

Este establecimiento se ubica en la zona trasera de la Casa Amaya, ocupada en la mitad que da a San Juan de Dios por oficinas municipales. El resto del inmueble solo tiene el uso de la pastelería, de su obrador ubicado en la primera planta, y de la residencia de la familia hasta ahora propietaria.

Entre diciembre del pasado año y el pasado mes de marzo se cerró la venta del inmueble a una empresa ajena a Cádiz. Se presume que el inmueble se reconvertirá en apartamentos turísticos. La finca está dentro del grupo de mayor protección en la ciudad, por su valor histórico. Esta circunstancia permitiría este cambio de uso pues la normativa municipal aprobada hace cerca de dos años, sí autoriza estas operaciones inmobiliarias.

La compra del edificio ha cogido por sorpresa a la familia que desde hace décadas está al frente de la pastelería.

Manuel Rosas, que lleva al frente de la misma desde 2002, no ocultaba su enfando por esta operación y por el obligado cierre, sobre todo para un local que forma parte de la historia de la ciudad, con una amplia clientela.

Su enfado también se debe a que apenas fue informado de este cierre hace unas semanas. "En junio los propietarios me dijeron que podría ser, pero no estaba claro. Hasta que me lo comunicaron ya en agosto. Así de precipitado y de sopetón. Hemos pintado las rejas en estos días, hemos cerrado compra de material, como las bolsas, por un año, y de los turrones para Navidad, y en ningún momento han tenido la delicadeza de advertirnos de esta venta".

La previsión es que el local deje de funcionar a finales de diciembre, tras 176 años de existencia.

Lamenta también Manuel Rosas que no le han dado la oportunidad ni de ofertar ellos una cantidad por el propio local y permanecer en el mismo. "No nos han dicho ni cuánto pedían".

Todo ha sido tan rápido que no sabe que será del negocio una vez tengan que dejar la calle Pelota, ni si podrán reabrir en algún otro punto de la ciudad. O, incluso, si los nuevos propietarios asumirían la continuidad de la tienda a pesar del cambio de uso del edificio. Esta hipótesis es para ello, un mero sueño. Y así vendiendo el popular Pan de Cádiz, las empanadas o de la pastelería.