El final de las obras del Teatro del Parque de Cádiz se retrasa un mes por el temporal

El Ayuntamiento de Cádiz aprobará este martes en el Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura la ampliación de cuatro semanas más del plazo para la ejecución de las obras de finalización del Teatro del Parque que ha sido solicitada por la empresa adjudicataria, Gruexma S. L.

A través de un escrito presentado el pasado 2 de marzo, la constructora argumentaba la necesidad de una prórroga de los trabajos que está acometiendo en la zona ante la imposibilidad de hacerlo en los plazos establecidos, debido a la demora sufrida a consecuencia “de distintos episodios de precipitaciones extraordinarias asociados a distintos fenómenos atmosféricos, junto con periodos de vientos intensos, incluso con avisos de alerta roja emitidos por la Aemet por viento y lluvia de carácter extraordinario”.

Las actuaciones más afectadas durante este período han sido los trabajos de pinturas exteriores, tanto en pavimentos como en parámetros verticales, los cuales tienen un nivel de humedad importante, siendo necesario esperar a que descienda esta humedad.

Asimismo, la empresa adjudicataria justifica en su informe el retraso de la ejecución del escenario y el equipamiento escénico previsto en esta fase de terminación de las obras ante la imposibilidad de realizar trabajos de soldadura, que ha obligado a la empresa subcontratada para el montaje del escenario, a modificar la fecha de inicio de los trabajos para después de Semana Santa.

Actualmente está la práctica totalidad de la estructura, albañilería y revestimientos finales y quedan pendientes trabajos de instalaciones, cerrajería, carpintería y vidrio.

Apenas unas semanas antes del empeoramiento del clima, el alcalde de Cádiz, Bruno García, estuvo en las obras del nuevo equipamiento cultural en el marco de las diez visitas a distintas intervenciones con las que el primer edil quiso recibir el nuevo año con los medios de comunicación.