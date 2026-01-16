El alcalde de Cádiz, sobre las obras del Parque Genovés: "Tres problemas, tres millones"

A los problemas, soluciones. Y a los tres problemas principales que adolece el Parque Genovés, 3 millones de euros para solucionarlo. Así lo ha reafirmado el alcalde de Cádiz, Bruno García, que ha lanzado una suerte de eslogan -"tres problemas, tres millones"- con el que resume la triple intervención que se está realizando actualmente, en distintas fases, en esta zona de la ciudad. "Tres problemas que ha tenido el Parque Genovés, tres millones que hemos invertido", ha insistido García para referirse al parque en sí, donde se están desarrollando diversas actuaciones de rehabilitación y puesta a punto; a la pérgola de Santa Bárbara, donde acaban de comenzar los trabajos para su rehabilitación y nuevos usos; y el teatro, donde está a punto de finalizar la obra civil para culminar el proyecto, al fin, con la obra relativa a suministros, comunicaciones, escenografía, equipamiento técnico y mobiliario.

"Creo que fue de las primeras cosas que dijimos que íbamos a hacer", ha recordado el alcalde que, efectivamente, lanzó la intervención global en el Parque Genovés como uno de sus primeros anuncios tras tomar de posesión en junio de 2023. Y partiendo de ahí, ha destacado cómo la intervención en la zona verde "está avanzando" con elementos especialmente visibles como la reja exterior, que estaba en un estado "lamentable" -en palabras del propio García- y que ahora luce "fenomenal" a la espera de las tulipas que se han encargado expresamente para mantener el diseño original de las luminarias.

Además de la reja, las actuaciones en el interior del Parque Genovés contemplan la mejora de los parterres, construyendo nuevos bordillos e instalando un sistema de riego mucho más efectivo que el actual; trabajos a los que se sumará la reposición de albero en todo el espacio y la instalación de nuevo mobiliario donde se estima necesario.

Ha recordado el Ayuntamiento que las obras están siendo ejecutadas por la empresa Leasan2007 por un importe de 463.397 euros e incluyen la mejora del cerramiento exterior del recinto, de las zonas ajardinadas, del sistema de riego, del pavimento, de los bordillos y del mobiliario urbano. De todo ello, ya están culminados los trabajos y se ha repuesto el césped, arbustos, plantas vivaces y flores y se ha colocado piedra ostionera en los parterres. Además, se han instalado nuevas papeleras y bancos. En cuanto al riego, se han sustituido los difusores de riego por tuberías de goteo enterradas.

Empiezan los trabajos en la pérgola

En la visita se han conocido los primeros trabajos en la pérgola de Santa Bárbara, en unas obras que se iniciaron hace un mes y que tiene, por tanto, otros ocho meses por delante para recuperar toda la infraestructura que ha sufrido varios incendios y el total abandono en su cuidado y mantenimiento habitual. Ha recordado el alcalde que en los bajos de la pérgola se van a habilitar tres nuevos espacios que se sumarán a los locales ya existentes, y que todos estarán dotados de los suministros necesarios.

Lo que no ha decidido aún el Ayuntamiento es qué uso tendrá cada local. "A mí me gustaría que hubiera un uso que permitiera que haya actividad, y eso quiere decir, en mi opinión, que el futuro de la pérgola pasa por que Cádiz lo haga suyo y que seamos capaces de crear un espacio atractivo", ha avanzado Bruno García, que entrando más en detalle ha especificado la idea de que en la pérgola convivan un espacio que estará dedicado a la cultura; un espacio "de ocio y de hostelería amable", que el alcalde asemeja a la cercana Quilla situada en el exterior de la playa de La Caleta "en el sentido de que puedan disfrutar de esas vistas sentados". Y también confía en dotar a la pérgola de un espacio en el que "los vecinos también tuvieran su voz a la hora" de plantear los usos preferentes.

Pero dicho todo esto, ha asegurado el alcalde que aún no hay nada cerrado sobre los locales de la pérgola, cuyas obras están a cargo de la empresa JMI Obras y Reformas por un importe de 941.109,77 euros.

La fase final del teatro

En tercer lugar ha visitado el alcalde el teatro, cuyo nombre (Pemán o Del Parque) no está aún definido ni parece que lo vaya a estar próximamente, a juzgar por el cambio de tercio que aplica Bruno García al ser preguntado al respecto.

En el momento actual se está culminando la obra civil del edificio, a lo que seguirá todo lo concerniente a instalación de todos los suministros necesarios y, luego, a todo lo relacionado con las artes escénicas y con su función de teatro como tal. Una obra que según ha indicado el arquitecto municipal, Manuel Navarro, tiene que estar terminada a finales de abril. Y de forma paralela, el Ayuntamiento ha adjudicado ya la instalación del mobiliario (especialmente las butacas), cuyo contrato firmará el próximo mes para que se ejecute entre febrero y mayo, cuando ya debería estar totalmente culminado el teatro.

No obstante, ha querido ser prudente el alcalde en este extremo, indicando que irán comprobando la evolución de todos estos trabajos mes a mes, para no anunciar fecha de reapertura ni programación alguna hasta no tener la certeza de que se puede abrir.

A este respecto, sí ha querido anunciar Bruno García que la apertura del Teatro del Parque "lo van a hacer artistas gaditanos y la programación estará orientada en un primer momento a que sea Cádiz quien le cante a Cádiz, y que sea Cádiz quien abra su teatro".

Con estas dos premisas, lo lógico es que el Teatro Pemán pueda volver a estar operativo este próximo verano, después de 18 años cerrado y sin uso. El proyecto se encuentra actualmente en un 70% de ejecución, y es la empresa Gruexma la que ejecuta actualmente los trabajos de terminación, que tienen un presupuesto de 1.634.702 euros.

Tras contemplar el avance de las obras, el alcalde ha defendido la apuesta por el Parque Genovés, "porque a veces nos llenamos la boca diciendo que es un tesoro para ciudad, que lo es; pero si tenemos un tesoro, cuidémoslo, y la realidad es que no se estaba cuidando y que ahora se rehabilita y se va a cuidar". "Es tan sencillo como eso. Voluntad y presupuesto. Problema, solución. Problemas eran 3 millones de euros, la solución son 3 millones de euros", ha insistido García.