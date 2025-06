El Festival de Cine de los Océanos vuelve a hacer puerto en Cádiz

Cádiz/El festival de cine de los océanos más grande de Europa, International Ocean Film Tour, regresa a la ciudad de Cádiz este miércoles 25 de junio. La sala MK2 Cinesur Bahía de Cádiz (situada en El Corte Inglés) acogerá la gira cinematográfica dedicada exclusivamente al mar, que contará una selección de documentales internacionales centrados en los océanos, la aventura acuática, el medio ambiente y las personas que luchan por protegerlos.

Durante la jornada se realizarán dos pases. El primero de ellos tendrá lugar a las 10.15 horas, será gratuito y estará destinado a los colectivos de desempleados y jóvenes, que podrán solicitar las entradas a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) del Ayuntamiento de Cádiz. Para solicitar la invitación, las personas interesadas deben solicitar el número de entradas que desea a través del correo electrónico instituto.fomento@cadiz.es.

El segundo pase comenzará a las 19.00 horas y las entradas podrán adquirirse a través de la web habilitada para tal fin con un precio entre 12 y 19 euros.

Este festival, que recorrerá una veintena de ciudades españolas durante 2025, ofrece una selección de varios documentales internacionales, en versión original con subtítulos en español, muy variada y contada en primera persona, y con una duración total de aproximadamente 150 minutos.

Felipe Ravina, el divulgador científico canario que es el rostro de la gira de este año, presentará su documental Nika, el calderón tropical, un grito de auxilio ante la sobreexplotación de Canarias. Además, se proyectarán los documentales Row of Life, Kelp!, Trilogy New Wave y 7 Beats per minute.

El estreno en España fue el pasado 1 de junio en Las Palmas de Gran Canaria en vísperas del Día Internacional de los Océanos y contará con otros 19 eventos en el calendario de la gira española y casi 220 en toda Europa.

El concejal delegado de Economía Azul del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Lucero, ha asegurado que “nuestro objetivo es visibilizar la Economía Azul y pensar en ella como una oportunidad de presente y de futuro para la generación de empleo y proyectos empresariales en nuestra ciudad”.