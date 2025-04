La Universidad de Cádiz presenta un innovador proyecto que fusiona ciencia y arte para la conservación de los océanos

Cádiz/La Universidad de Cádiz (UCA), a través de su Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR), y la organización ‘Music For The Sea’ han presentado hoy en Cádiz una colaboración pionera que une la investigación científica con el poder evocador de la música y el arte. Este innovador proyecto tiene como objetivo generar conciencia y fomentar la acción global en la conservación marina, abordando la urgente necesidad de proteger los océanos frente al cambio climático.

La UCA, reconocida por su liderazgo en la investigación científica y técnica en áreas costeras y marinas, será el principal socio científico del proyecto. A través del INMAR, coordinará toda la parte científica con un enfoque clave en el paisaje acústico submarino de las praderas de Posidonia oceánica, un ecosistema esencial para la salud del planeta. La Universidad de Cádiz es pionera en este campo, ya que el estudio del sonido es una herramienta fundamental para comprender los procesos físicos, biológicos y humanos del océano.

El proyecto ha sido presentado esta mañana en el Hotel Cádiz Bahía por Neus Pérez Gimeno, investigadora de la UCA, y coordinadora científica del proyecto ‘Posidonia Soundscape’ junto a Coco Francavilla, compositora y fundadora de ‘Music For The Sea’, organización que ha impulsado esta iniciativa. El acto también ha contado con la intervención del rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, quien ha estado acompañado por la concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Sanjuán, y el vicesecretario general de la Subdelegación del Gobierno, David Riaza.

Un momento de la performance musical que acompañó la presentación del proyecto. / UCA

Como ya se ha indicado, la parte científica la dirige Neus Pérez Gimeno, investigadora del INMAR-UCA y experta en acústica submarina, que tiene una sólida trayectoria en el estudio de la contaminación acústica y su impacto en los ecosistemas marinos. Su labor será clave en la monitorización de la salud de las praderas de posidonia mediante sistemas de Monitoreo Acústico Pasivo (PAM), analizando los efectos del ruido antropogénico en estos ecosistemas frágiles.

A lo largo de la presentación también ha intervenido Coco Francavilla, compositora y fundadora de ‘Music For The Sea’, aportando la dimensión artística al proyecto. Francavilla lidera ‘Posidonia Soundscapes’, iniciativa que transformará las grabaciones de los paisajes sonoros submarinos en composiciones musicales inmersivas y experiencias artísticas multidisciplinares. El objetivo es convertir los hallazgos científicos en arte que conecte emocionalmente al público con la belleza y la vulnerabilidad de los ecosistemas marinos.

De hecho, en este acto se ha llevado a cabo una performance musical que ha adentrado a los asistentes en el mundo submarino de los océanos a través de la combinación de su paisaje acústico con la música.

Coco Francavilla, compositora y fundadora de ‘Music For The Sea’. / UCA

Proteger a la Posidonia oceánica

El proyecto se centra en la protección de la Posidonia oceánica, considerada un ecosistema submarino clave en la lucha contra el cambio climático. Estas praderas marinas, situadas en áreas impactadas por la actividad humana y el turismo, destacan por su capacidad excepcional para absorber dióxido de carbono y preservar la biodiversidad. Entre ellas, la mayor colonia conocida se encuentra entre Ibiza y Formentera, una zona de alto valor ecológico que enfrenta amenazas como la contaminación y el fondeo descontrolado de embarcaciones.

Esta iniciativa busca obtener el reconocimiento como Acción de la Década del Océano de las Naciones Unidas, alineándose con tres desafíos clave: Proteger y restaurar los ecosistemas marinos, evaluando la salud de las praderas de posidonia mediante monitoreo acústico pasivo; desarrollar nuevas tecnologías y fomentar el conocimiento, integrando inteligencia artificial para el análisis de paisajes sonoros submarinos y promoviendo la participación ciudadana; y reforzar la conexión entre la humanidad y el océano, transformando datos científicos en experiencias artísticas que sensibilicen a la sociedad.

La parte científica del proyecto se desarrollará en varias fases, que incluirán la caracterización acústica inicial, la monitorización a largo plazo con herramientas avanzadas de análisis de sonido, y la evaluación tras procesos de restauración de las praderas. Además, se organizarán eventos multidisciplinares, instalaciones de arte público e iniciativas de ciencia ciudadana, con el fin de involucrar a la sociedad y promover la alfabetización oceánica.

El proyecto cuenta con una amplia red de colaboradores y socios estratégicos, entre ellos: el Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR) de la Universidad de Cádiz, la Asociación Vellmarí, la Asociación Tursiops, MUTEK, Ableton, EarthPercent, True World, IMS53, TEDx Dalt Vila, OpenLab.fm, DJ Magazine, ARL: U