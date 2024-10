Un festival muy de Cádiz se disfraza de Alfombra Colorá para "revalorizar el audiovisual" de la tierra

Cádiz/A caballo entre Alcances y el South Series que se estrena este viernes ha nacido un nuevo festival que tiene como razón de ser lo audiovisual, pero “de Cadi, Cadi”. El teatro de La Tía Norica lo ha incubado desde este miércoles como un retoño en el que los organizadores han puesto mucho cariño en una criatura nueva con frescura y desparpajo, con carácter lúdico y desenfadado, pero con el objetivo de reivindicar el talento y la calidad de las producciones que se desarrollan en esta tierra. La Alfombra Colorá trata de sacar pecho y darle el hueco que se merece a trabajos “que no han tenido la visibilidad ni el reconocimiento debido”, como reclama Bruto Pomeroy, uno de los padres de esta iniciativa.

Concurso de disfraces

Ana Magallanes, la otra progenitora del festival, pregona que querían hacer “una alfombra roja a la gaditana para revalorizar el potencial” de lo que se hace aquí. Y en esta forma de hacer las cosas a la gaditana “para que la ciudadanía pueda acceder al cine”, con un aforo libre y gratuito, se ha incluido un concurso de disfraces con temática ochentera que aporta esos aires carnavalescos propios de la ciudad. Sin pretensiones de alfombra roja que suena más pijo, sino con una colorá que pide un tipo a medias entre lo festivo y lo casero, con ropa reciclada y más ange que puntá, para abrir un festival que nace con esta vocación de lo local.

Es cierto que quizás la novedad castigó la participación en este concurso que no se puede calificar de masivo y que no dio mucho trabajo al jurado en esta primera edición. Los 500 euros que se reparten este jueves en la gala de despedida con la entrega de premios no tuvo en su primer día muchos pretendientes para las dos categorías que se ponían en juego, individual y de grupos, y que más allá de una “mala de Dinastía”, de un ET en su bicicleta para volar de camino a casa o de un baby Yoda, los disfraces no brillaron por su abundancia, al menos en su primer pase.

No será porque no pusieron empeño Sergio, Ana y Leti, los actores gaditanos que animaron el photocall ataviados de botones ochenteros o de Bruto Pomeroy y Ana Magallanes que, como buenos anfitriones, hicieron de maestros de ceremonia. Incluso la concejala de Cultura, Maite González, puso de su parte customizada como Chus Lampreave rememorando el cine español de la época.

Las proyecciones

La programación preparada por Pomeroy se inauguró este miércoles con la proyección de El universo de Oliver, de Alexis Morante, una suerte de estética Goonies pero localizada en el Campo de Gibraltar, una película que “pasó desapercibida como casi todo lo gaditano”, según el director de la Escuela de Cine de la UCA.

Morante se mostró ayer “orgulloso” de abrir esta primera edición del festival gaditano en el que “seguro que tenía que estar”. El cineasta hace triplete en este octubre festivalero en la ciudad con Camarón en Alcances, El universo de Oliver en esta Alfombra Colorá y el viernes abre el South Festival con Acoustic Home. “Quería haber traído ¿Es el enemigo?, la película de Gila, pero aún está sin estrenar”, así que tuvo que limitarse a ofrecer en primicia unos diez minutos con el making del filme que verá la luz en pocas semanas.

La jornada de ayer se enriqueció con la aportación de las directoras de casting Cristina G. Marfil y Raquel Fernández, que explicaron su trabajo y recogieron los curriculum vitae de aquellas personas interesadas en dedicarse al mundo de la interpretación.

Javier Miranda, Maite González, Ana Magallanes y Bruto Pomeroy le dieron la bienvenida a La Alfombra Colorá / Jesús Marín

Porno y feminismo

Para cerrar la primera jornada de este festival recién nacido se proyectó el corto Amateurs de Ceres Machado. A través de esta comedia, que se puede ver en abierto en Youtube (puedes pinchar aquí para verla), la creadora utiliza el camino del humor para hacer una crítica al mundo del porno a través “de dos cómicos andaluces muy reconocidos” como son Miguel Ángel Martín y Vivy Lin bajo el guion de Salva Martos. “Me sirvió para poder hablar de un tema social gravísimo que tenemos, como es el acceso de la gente joven a un contenido en el que no saben qué están viendo”, explica Machado. “La comedia es un camino estupendo para hablar de cosas serias y que la gente no piense que esto es un peñazo feminista”, argumenta.

El coloquio generado entre Ceres Machado y Ana Magallanes sobre la mirada crítica y feminista del porno, pretende desde una perspectiva pedagógica mostrar como desde el humor –directora de comedia y romancera de carnaval– se puede encontrar un mecanismo para llegar a todos los públicos, porque “el humor no carece ni de seriedad ni de inteligencia en su mensaje” como explica Magallanes, experta en la pornosocialización en el aula que trabaja en “desmontar el aprendizaje del porno” en la juventud.

“Hay que darle la vuelta a lo que en el porno es normal”, explica Machado, cuya trayectoria audiovisual está hilada por el combate contra la violencia de género. “¿Os imagináis que a los chicos le hicieran...? Se ve ridículo cuando pones en el rol masculino las cosas que hacen ellas en el porno”, argumenta.

Y con un debate trascendente recorrido por lo lúdico se puso el broche de oro a esta jornada inaugural del festival “de Cadi, Cadi”, como enarboló la concejala de Cultura, Maite González.