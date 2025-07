El Festival de Arte Contemporáneo de Cádiz inaugura instalación de Emma Kañas y Ana Fernández

El Festival de Arte Contemporáneo de Cádiz da un paso más en su programación estable con la inauguración de una instalación-performance que nos invita a sumergirnos en un espacio en el que el cuerpo, el color y el sonido se entrelazan en una acción simple, ideada por la creadora Emma Kañas en colaboración con la diseñadora de moda Ana Fernández.

Así, UD/ once upon a dream/ opioid use disorder, que se pone de largo este 29 de julio a partir de las 21.30 horas en el espacio del colectivo en la calle José del Toro, 22, es una acción que se modifica con cada activación de la performance, transformándose y acumulándose. Además, cuenta con la atmósfera sonora de Suzio Tarik.

Según informan desde el Festival de Arte Contemporáneo de Cádiz, esta será "la primera acción performativa acumulativa de estás características" que tiene lugar en su espacio, "una experiencia que crece y se redefine en cada presentación".

Y es que, la instalación será visitable hasta el próximo 30 de agosto, de de miércoles a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, con reactivaciones performativas todos los jueves a las 21.30 horas. La entrada es de 6 euros y 5 euros para socios del colectivo Festival de Arte Contemporáneo de Cádiz.