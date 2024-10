Fernando Santiago en Cádiz: “Odio profundamente la palabra gadita”

Cádiz/El documentalista, bloguero, polemista y columnista Fernando Santiago (Cádiz, aunque no lo parezca, 1958) consiguió reunir ayer por la tarde en la Fundación Cajasol a representantes de todo el arco político gaditano y de la mayoría de los estamentos sociales, culturales y administrativos de la ciudad. Y de eso que antes llamaban las fuerzas vivas, que en Cádiz, como se sabe, se reducen a tres terceras letras del abecedario. Lo hizo en torno a la presentación de ‘Con la venia. 25 años. Las tres ces del Cádiz profundo: cofrades, carnavaleros, cadistas’, una recopilación de sus artículos publicados en Diario de Cádiz a lo largo del último cuarto de siglo.

Sólo faltaron sus más encarnizados enemigos u odiadores, eso que hoy llaman haters, y la práctica totalidad de sus damnificados, que bien podían haber colado a algún infiltrado. A ellos se refirió insistentemente Fernando Santiago durante el diálogo que sostuvo con José Antonio Hidalgo, director de este periódico, y con la periodista de Onda Cádiz Almudena de la Montaña. No en vano a ellos les debe gran parte de su amplia audiencia.

Esta compilación de columnas de opinión está editada por el Grupo Joly, a través de Páginas del Sur, y la colaboración de la Fundación Cajasol, la Diputación y la Zona Franca de Cádiz. Cuenta con una breve contribución de los cinco directores de Diario de Cádiz que han tenido que editar sus columnas en estos 25 años (José Joaquín León, Manuel de la Peña, Rafael Navas, David Fernández y José Antonio Hidalgo). También con la de un elenco de periodistas gaditanos a quienes el autor admira como Juan José Téllez, Óscar Lobato, Pedro Ingelmo, Carmen Morillo y David de la Cruz, entre otros; y de sus antecesores en la presidencia de la Asociación de la Prensa de Cádiz, Diego Calvo y Libertad Paloma.

"Lo más divertido es escribir pensando en el mosqueo de mis odiadores”

Hidalgo repasó la trayectoria periodístico-literaria de Fernando Santiago desde las revistas ‘Andana’ y ‘Jaramago’, que derivó en propagandista con ‘La Esquina’, una revista del PCE; que continuó con una brevísima etapa en El País y Abc antes de conseguir plaza en Diputación y que terminó en política cuando se convirtió en edil de Nueva Izquierda. “Fue cuando dejé el Ayuntamiento cuando me llamó José Joaquín León y hasta hoy”, dijo. El director de este periódico valoró el mérito de mantener viva durante tanto tiempo una columna de temática local , pero también sus propuestas en beneficio de la ciudad. “Estoy seguro de que habrías sido un buen alcalde”, le confesó públicamente Hidalgo.

A la pregunta de ¿por qué con la venia?, ¿con la venia de quién? , que parecía llevar implícito ¿qué le empuja a escribir soliviantando a la vez a tanta gente tan diferente?, Fernando Santiago respondió: “Utilicé esa expresión dirigida al alcalde que se usaba en los plenos. Yo siempre he querido divertirme escribiendo estas columnas, poniéndoles pimienta y pellizcando a los lectores. Lo más divertido es escribir pensando en la cara de mosqueo que van a poner mis odiadores cuando lo lean”.

Almudena de la Montaña, Fernando Santiago y José Antonio Hidalgo. / Miguel Gómez

"La del Carnaval es gente poco tolerante y por eso se pelean tanto entre ellos"

De entre los colectivos más ‘vilipendiados’ en sus columnas, el polemista señaló a los cofrades como los más tolerantes. “Sólo dos me han negado la palabra y es sabido que, siendo ateo, mantengo una buena amistad con el obispo, y no renuncio a ella, aunque me diga que soy un comecuras”, apuntó. “En el Cádiz CF no te puedes ni imaginar el alud de gente que hay insultándome de manera desaforada”, añadió, efecto que atribuye a “un serio problema de comprensión lectora”. “El carnaval –agregó– suele ser un mundo bastante intransigente en general. A mí intentaron pegarme los de la comparsa de Barbate una vez y hay miles de anécdotas de redactores que han tenido que ir con seguridad al Falla. Para ser tan críticos y audaces, son gente poco tolerante y por eso se pelean tanto entre ellos” .

"Hay quien parece tener conservado en la nevera el humor de Cádiz y supiera qué es y qué no responde al humor de Cádiz y a mí me gusta el humor negro, el corrosivo", confesó.

Respecto a dónde deben estar el límite de la crítica, José Antonio Hidalgo, respondió con contundencia: "En el insulto". Fernando Santiago opinó que "en las leyes, que son las que nos limitan a todos, aunque no estoy de acuerdo con estas nuevas leyes de regeneración democrática. Creo que en España el honor está protegido por una legislación poderosa y garantista que me parece suficiente".

Pero, ¿cómo recibe el autor las críticas?: “¿Yo?, fantásticamente. Al principio de las redes sociales perdía mucho tiempo en debatir, pero no servía para nada, así que sólo me dedico a bloquear. Los comentarios, no los miro. De vez en cuando mi prima me avisa de alguien que ha dicho no sé que...”

"Odio profundamente la expresión gadita"

“Odio profundamente la expresión gadita, que establece que aquel que no está con las tres ces, no puede faltar una, parece que está cometiendo un delito de lesa patria y no es suficientemente gaditano”, proclamó. “El Carnaval me gusta de manera moderada; la Semana Santa, que me perdone mi amigo don Rafael, pero a mí no me dice absolutamente nada, y soy accionista del Cádiz por ser socio, pero no soy cadista. Ya era del Atlético antes de nacer”.

Sobre cómo ve hoy el ejercicio de la profesión periodística desde el otro lado, Fernando Santiago dijo: No creo que esté peor, pero si se ejerce desde una empresa que es débil, que paga salarios mileuristas, pues es más fácil que esté sometida a presiones. El periodismo consiste en tocar los cojones, en desvelar cosas que el poder no quiere que se sepan. Lo demás es propaganda".

Un auténtico sieso

Entre los artículos más destacados de la recopilación volvió a citar 'Cádiz, capital de España', que le encargó El País en 2012 con motivo del Bicentenario de la Constitución de 1812 y otro sobre Delphi, a raíz de la agresión que sufrió durante el conflicto que generó el cierre de la factoría.

Como no podía ser de otra manera, Fernando Santiago volvió a presumir de ser un auténtico sieso (alguien presuntamente malaje y antipático que no pertenece a ninguno de los colectivos de las tres ces que sólo juntos parecen imprimir el sello inequívoco de la gaditanidad) y a proponer la constitución de una Sociedad Secreta de Siesos de Cádiz, de forma que su compilación bien podría haberse titulado ‘Memorias de un sieso de Cádiz Cádiz’. Quizá para una segunda parte...