Fernando Santiago recopila sus artículos en el Diario sobre el “Cádiz profundo”

‘Con la venia. 25 años’ es el título del libro en el que el periodista gaditano Fernando Santiago recopila una parte de los artículos publicados en ‘Diario de Cádiz’ bajo ese epígrafe. Pero es el subtítulo del libro el que define el criterio básico de selección de los textos que mayoritariamente se incluyen en esta publicación: ‘Las tres ces del Cádiz profundo: cofrades, carnavaleros, cadistas’. El volumen, editado por el Grupo Joly a través de Páginas del Sur, se presenta hoy lunes, 21 de octubre, en la Fundación Cajasol de la capital gaditana, en la plaza de San Antonio, a partir de las siete y media de la tarde en un acto presentado por el director de ‘Diario de Cádiz’, José Antonio Hidalgo.

Algo más de un centenar de artículos de Fernando Santiago se agrupan en esta nueva publicación en la que también tienen cabida algunos breves textos de otros autores: de los cinco directores de ‘Diario de Cádiz’ con los que Santiago ha ejercido su papel de articulista en los últimos años, José Joaquín León, Manuel de la Peña, Rafael Navas, David Fernández y José Antonio Hidalgo; otros dos textos de las personas que le han sucedido al frente de la presidencia de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC), Libertad Paloma y Diego Calvo, y un conjunto de artículos firmados por colegas a los que Fernando, reconoce, admira por su forma de escribir, como son los casos, entre otros, de Pedro Ingelmo, Carmen Morillo, Óscar Lobato y Juan José Téllez.

De ese centenar largo de artículos que Fernando Santiago ha seleccionado para agruparlos en este libro, apenas hay tres que abandonan la línea temática trazada por el periodista como criterio fundamental, y que se recogen en esta publicación por su especial significado para el autor. Entre ellos están el titulado ‘Cádiz, capital de España’, que Santiago publicó en ‘El País’ el 19 de marzo de 2012 y que tuvo incluso una llamada en la portada del periódico nacional; otro que Fernando dedicó a su madre como homenaje global a las generaciones de mujeres de la posguerra española y a sus constreñidas obligaciones, y el artículo ‘Cobazos’, en el que el periodista se refería, entre otras cuestiones, al cierre de Delphi y a las demandas de sus trabajadores, y que le costó una agresión y varios episodios de desagradables desencuentros con algunos miembros de este colectivo, según recuerda el propio Santiago.

Pero el grueso de los artículos agrupados en este volumen y que fueron publicados en este periódico bajo el epígrafe ‘Con la venia’, a razón de tres a la semana, giran en torno a esas tres ces gaditanas que Fernando Santiago engloba en su denominación “Cádiz profundo” y que se centran en los cadistas, los carnavaleros y los cofrades.

Explica el periodista gaditano que cuando afronta cada uno de sus artículos se propone que sea “original, que tenga un enfoque local y que sea picante”, al tiempo que reconoce sin tapujos que le gusta “pellizcar y provocar” a sus lectores en artículos que suelen ser críticos e irónicos, también muy directos, y que en los tres ambientes de ese Cádiz más tradicional han levantado más de una vez una polémica que Fernando no elude porque, en cierta forma, sería el resultado de ese doloroso pellizco que persigue en su admirado grupo de lectores detractores.

Recuerda el autor, por ejemplo, la polémica de artículos suyos sobre al hecho de vestir la camiseta del Cádiz casi como norma, su selectiva admiración por un elegido elenco de autores carnavalescos, con Paco Rosado a la cabeza, y sin eludir las críticas por su vida personal, que no por sus letras, hacia Juan Carlos Aragón, y su carga hacia las cofradías desde su condición de ateo. “De todos -matiza Fernando-, quizás sean los cofrades quienes menos se molestan por mis artículos”.

Y de cada uno de los grupos puntualiza: “Yo no soy cadista; lo siento, pero no lo soy, aunque quiero que gane el Cádiz y soy accionista del equipo. Me gusta el Carnaval y reconozco que es la fiesta de la ciudad y que hay creatividad y originalidad, pero soy muy selectivo porque me aburro enseguida. Y soy ateo, no creo que exista el pensamiento mágico ni que esas imágenes representen a alguien, aunque reconozco el arte de esculturas como la de la Buena Muerte, quizás uno de los mejores crucificados de España y a la altura del Cristo de Velázquez”.