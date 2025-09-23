El faro de Gades no deslumbra a Cádiz Romana

El pasado año, durante Cádiz Fenicia, el gran monumento que saludaba a los visitantes a su entrada en el casco histórico de Cádiz fue la diana hacia la que dirigir muchas de las críticas contra la primera edición del proyecto municipal Orgullos@s de Nuestra Historia. Ni la belleza, ni la calidad, del trabajo realizado por el valenciano Alejandro Santaeulalia se pusieron en tela de juicio, pero sí el coste de la obra y, sobre todo, la procedencia del escultor. Vamos, que no era de Cádiz. Sin embargo, y aunque este año se ha apostado por talento patrio para vestir el entorno de la Puerta de Tierra, la pieza principal de Cádiz Romana tampoco convence a los gaditanos porque el Faro de Gades, por ahora, no deslumbra a nadie.

Por ahora, apostillamos prudentes, porque desde el Ayuntamiento de Cádiz se defiende que esta obra es, en realidad, un elemento escénico y jugará un papel clave en el espectáculo de clausura del festival que tendrá lugar el próximo sábado 27 de septiembre. Será en esta cita donde la recreación del Faro de Gades, aseguran, despliegue todo su potencial.

La construcción, de 13 metros de altura y 16 metros de ancho, según se anunció en su día, se sostiene por un esqueleto de andamios sobre el que se han colocado una serie de telas para recrear la característica forma de este faro que conocemos por algunos antiguos escritos y, sobre todo, por el dibujo que un anónimo ciudadano de Gades realizó en una de las paredes de la cisterna hallada en la Factoría de Salazones. Un grafito que se encontró en las excavaciones de este yacimiento, cuando se derribó el antiguo Teatro de Andalucía, y que se puede ver en el Museo de Cádiz.

Detalle del primer grafito compuesto por el supuesto Faro de Gades y una embarcación. / Lourdes De Vicente

Con todo, y atendiendo a las críticas de la ciudadanía, quizás las expectativas estaban más altas teniendo en cuenta la espectacularidad de la creación que el pasado año adornaba las Puertas de Tierra. Sin embargo, parece que desde el Ayuntamiento de Cádiz no se ha querido continuar con esa misma estela y pretenden proponer algo diferente, aunque por la información facilitada en el anuncio del festival todo indicaba que el Faro iba a ser un elemento decorativo durante todo el festival.

En este sentido, el Faro de Gades se ha terminado de montar este martes 23 de septiembre, cuando esta segunda edición de Orgullos@s de Nuestra Historia arrancaba el pasado viernes 19 de octubre. La razón argüida fue que el viento de levante que se instaló en la ciudad en los primeros días de la cita frenó su montaje, unas rachas que, todo hay que decirlo, tampoco revolucionaron las azoteas de la ciudad.

Otros adornos como la casa romana de San Antonio -que ha terminado por ser sólo una fachada- la cuádriga de San Juan de Dios -mucho más conseguida-, los personajes del pasado romano de Cádiz que lucen desde el Ayuntamiento -reflejados en unas telas- o los motivos florales en las estatuas de Balbo y Columela quizás también palidecen ante las esculturas efímeras creadas para la ciudad en Cádiz Fenicia, mucho más monumentales.

'Asomarse' de noche al Teatro Romano

Concierto de Müsgo en la explanada junto al Teatro Romano de Cádiz. / Lourdes de Vicente

Quizás los esfuerzos municipales se han centrado este año en fortalecer la pata académica y el sustento histórico de la programación. Así, desde el Ayuntamiento sí se ha apostado con más decisión por un aumento de pases en recreaciones históricas, conferencias y exposiciones muy divulgativas sobre diferentes aspectos de la fisonomía y de la vida en Gades, amén de la recuperación de la Casa del Obispo. Sólo un pero, el Teatro Romano, su escaso protagonismo y, de vueltas, la mala jugada de las expectativas o de anuncios que no terminan de comprenderse del todo bien.

La huella más contundente de Gades en el Cádiz actual apenas tiene presencia en la generosa programación de Cádiz Romana que sólo se integra en el festival con dos propuestas, las (exitosas) visitas teatralizadas realizadas por Animarte (Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones) y, en apariencia, una extensión del horario de visitas al yacimiento. De esta forma, en la web habilitada para la cita se puede leer que el Teatro Romano, que gestiona la Junta de Andalucía, se puede visitar de 10.00 a 17.00 horas (con entrada por el centro de interpretación en la calle Mesón) y de 17:00 a 00:00 (con entrada por Campo del Sur, por el mismo yacimiento).

Con esta información, y con el atractivo que supone la vista casi olvidada durante del Teatro de Balbo de noche, no han sido pocos los gaditanos y visitantes que han acudido al reclamo por el Campo del Sur. Y, efectivamente, la entrada que se habilitó para las visitas limitadas durante la pandemia está abierta, sin embargo, se encuentran con un yacimiento acordonado al que no pueden acceder, sólo asomarse.

Visita teatralizada realizada por Animarte en el interior del Teatro Romano de Cádiz. / Lourdes de Vicente

Esta misma situación se encontró el público que el pasado domingo respondió a la llamada de un concierto en el Teatro Romano a cargo de la artista Müsgo. El recital se celebró, pero en la explanada junto al Teatro Romano, no en su graderío, que es a lo que llevaba a pensar el anuncio que, por cierto, se integró en la programación unos pocos días antes y de forma muy discreta.

De esta forma, la única oportunidad para realizar la visita nocturna al yacimiento es a través de la propuesta teatralizada de Animarte, que tiene un aforo reducido para el que hay que conseguir invitaciones a través de la web de la empresa. Un hecho que parece que tampoco ha quedado claro puesto que cada día son muchas las personas que acuden a la puerta del centro de interpretación sin su entrada pretendiendo acceder a la actividad.