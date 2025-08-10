Farmacia en Cádiz, la facultad número 28 en España

En la propuesta redactada por la Universidad de Cádiz para implantar el grado de Farmacia se constata que en la actualidad hay hasta 27 sedes diferentes repartidas por el territorio nacional donde se estudia esta carrera; 15 de ellas son en universidades públicas y la otra docena en centros privados. Por tanto, Cádiz plantea ser la sede número 28 de este grado.

En defensa de la UCA hablan datos relacionados con la actividad profesional vinculada a la farmacia, que presenta una tendencia de crecimiento sostenido en la última década cercano al 2% anual, otorgando también a estos estudios “altos niveles de empleabilidad” y una estabilidad laboral que la UCA argumenta en datos como que la industria farmacéutica “reporta un 96,4% de contratos indefinidos en 2023, una cifra muy superior a la media nacional”.

También analiza la UCA la especialización farmacéutica en sí, existiendo en la actualidad “una clara concentración en la farmacia comunitaria” al tiempo que se abren, cada vez con más fuerza, “oportunidades significativas y en crecimiento en la industria y el ámbito hospitalario”. “El dinamismo observado en la industria, la creciente complejidad de la farmacia hospitalaria y la expansión de los servicios asistenciales en la farmacia comunitaria señalan una evolución en las competencias demandadas, donde más allá de la dispensación tradicional, se valoran cada vez más habilidades en análisis de datos, evaluación clínica, comunicación con el paciente, gestión y dominio de nuevas tecnologías, lo que implica una necesaria adaptación de los planes de estudio y la formación continuada”.

“La evaluación sugiere que, si bien el número actual de graduados podría ser suficiente para cubrir las vacantes generadas por la rotación en los roles tradicionales, existe un desajuste creciente entre el perfil generalista de muchos egresados y la demanda futura de competencias especializadas (clínicas, digitales e industriales). Además, persisten los riesgos derivados del envejecimiento de la población y de la distribución geográfica para asegurar la atención farmacéutica en todo el territorio (déficit en zonas rurales), los cuales apuntan a la necesidad a medio largo plazo de aumentar el número de egresados”, concluye la UCA en favor, pues, de la implantación del grado de Farmacia en Cádiz.

Una profesión mayoritariamente femenina

Destaca la universidad la “marcada feminización de la profesión” farmacéutica. Así, indica que en el año 2023, “el 72% de los colegiados eran mujeres, sumando un total de 57.812 farmacéuticas”. “Esta proporción sitúa a Farmacia entre las profesiones sanitarias con mayor presencia femenina en España”, añade el informe universitario, que amplía esta presencia femenina también en el sector industrial farmacéutico, “donde el empleo femenino alcanzó el 56,1% en 2023, y la presencia de mujeres en comités de dirección aumentó al 45,2%”. “Esta consolidada y creciente mayoría femenina anticipa una transformación en el perfil de liderazgo futuro de la profesión, tanto en la titularidad de farmacias como en puestos directivos en otros sectores, pudiendo influir en las prioridades y estilos de gestión”, augura la UCA.

También ha sido analizada la edad media de los colegiados, que en el año 2022 era de 49,3 años (48,6 para mujeres y 50,6 para hombres).