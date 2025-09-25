Los farmacéuticos gaditanos abren puertas para celebrar su Día Mundial

Jornada de puertas abiertas en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz para celebrar el Día Mundial de la profesión. Un día de información púbica y acercamiento a la ciudadanía por parte de estos profesionales que ya en su día a día mantienen un contacto directísimo con la población. La jornada ha servido para reivindicar de nuevo el papel del farmacéutico más allá de la dispensación de medicamentos, función principal pero no la única, y recordar por tanto los servicios relacionados con la salud que se ofrecen en las oficinas de farmacia que se reparten por la geografía de la provincia de Cádiz.

En varias mesas dispuestas en el patio de la sede gaditana del Colegio gaditano, ubicado en la calle Isabel la Católica, se repartían numerosos folletos informativos con los que los farmacéuticos comparten con sus usuarios consejos acerca de la salud de la población. Así, hay información acerca de la diabetes, la toma de la presión arterial, el uso responsable de medicamentos, un decálogo sobre la correcta hidratación, sobre cómo dejar de fumar o pautas para la detección precoz del cáncer de piel.

La jornada también se ha aprovechado para informar de diversas pruebas que se pueden realizar en algunas oficinas de farmacia de la provincia de Cádiz y que pueden servir para detectar algunas anomalías y, por tanto, acudir a los servicios médicos para corroborar la incidencia y poder abordar una posible enfermedad. Sucede, por ejemplo, con la toma de muestras de sangre para calibrar parámetros relacionados con el nivel de colesterol o de glucosa, pero también la toma de la presión arterial con un aparato que detecta una alteración en el ritmo del pulso y que lleva a otra prueba también disponible en algunas farmacias: un pequeño electro a través de un aparato que se coloca en la rodilla y que sirve para detectar una posible fibrilación auricular que, posteriormente, debe ser confirmada y diagnosticada en un centro de salud o en por los cardiólogos.

Alberto Virués, presidente de los farmacéuticos gaditanos. / Colegio de farmacéuticos de Cádiz

Acompañado de otros miembros de la junta directiva y de varios profesionales del sector, Alberto Virués, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, ha atendido a los medios de comunicación para explicar los objetivos de la jornada: "Los farmacéuticos somos la puerta abierta que tiene más cercana el ciudadano para asuntos de salud, y eso lo tenemos que aprovechar. No solo para dar a conocer el acceso al medicamento que tiene el ciudadano, que es lo que más conocemos todos, sino también otras cosas que ponemos a su servicio y que al final redunda en su salud. Por eso, el mensaje de este año es 'Piensa en salud, piensa en farmacia'. El farmacéutico, al ser el profesional sanitario más cercano a la población, te está acompañando durante toda tu vida, desde que naces y a las dos semanas te llevan a pesarte a la farmacia".

"Te acompañamos -continúa Virués- en que utilices bien la medicación, que esos medicamentos sean efectivos y seguros. Pero también acompañamos en otras cosas: promoción de la salud, campañas sanitarias, buenos hábitos de vida... Este año hemos colaborado intensamente con la administración para el tema del mosquito del virus del Niño occidental, que tanto nos ha preocupado y que afortunadamente no ha sido como en años anteriores. Estamos al lado del paciente tomándole la tensión, que es un factor de riesgo cardiovascular muy importante; estamos tratando de acompañar al paciente que ha sufrido un ictus, en una campaña que presentamos hace poco".

También ha explicado Alberto Virués que el colectivo farmacéutico es mayoritariamente femenina, hasta un 70%, lo que ha llevado al sector a ser "una punta de lanza en el trabajo que se hace contra la violencia de género".

Respecto al cumplimiento por parte de los usuarios de la posología de los medicamentos recetados por los médicos, el presidente gaditano se pronuncia con claridad: "Los estudios nos dicen y ahí hay mucha evidencia, que aproximadamente que entre el 45 y el 50% de la población no son adherentes a su tratamiento. Es decir, después de un trabajo magnífico del médico que llega a un diagnóstico y que implica un tratamiento. Y sabemos que los pacientes fallan en la toma de los medicamentos en un 50%, y eso gasta recursos y lleva a no controlar bien la enfermedad. Es un problema que estamos abordando con el colectivo médico para concienciar a los pacientes a través de la formación".