Las familias del colegio Tierno Galván reclaman al Ayuntamiento de Cádiz que finalice las obras del centro

Cádiz/La Asociación de Familiares del Alumnado Fondo Sur que agrupa a las familias del CEIP Tierno Galván ha puesto la atención en "la desidia del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz con el centro escolar". De esta forma, la entidad denuncia que el pasado mes de abril de 2024, hace ya más de un año, el Consistorio "paralizó sin previo aviso" las obras que se estaban ejecutando en el centro y que previamente se habían consensuado con la comunidad educativa.

La paralización de estos trabajos ha dejado "numerosas tareas pendientes de ejecutar" y "han generado problemas que antes del inicio de la obra no existían sin que se sepa, hasta la fecha, cuando se van a resolver", se quejan. Desde la asociación de familias precisan que "en el patio interior hay numerosos detalles pendientes de arreglar, e incluso hay desperfectos que se han tenido que ir subsanando desde el centro para evitar cualquier problema". Además, señalan que en el entorno del centro "se preveía la ejecución de tres pasos de peatones elevados dándose la paradoja de que se han ejecutado a medias elevando el acerado pero sin realizar el elevado del aglomerado en la calzada, por la dejadez municipal ha generado más barreras arquitectónicas que las existentes antes del inicio de las obras".

Desde la asociación explican que en estos meses atrás se han mantenido reuniones con el concejal de Educación, Jose Manuel Verdulla, y el concejal de Urbanismo, Jose Manuel Cossi, quienes justificaron la paralización de la obra con "un cambio criterio respecto a la ampliación de los acerados en la calle Conil y la peatonalización prevista en la calle trasera de Fondo Sur". Esto, a juicio de ambos concejales motivaba la paralización para iniciar una modificación del proyecto que se iba a resolver en poco tiempo, pero un año después no hay respuesta.

En ese respecto, la asociación incide que a día de hoy tampoco se les ha facilitado el informe de la paralización de la obra, ni documentación al respecto, pese a haberlo solicitado a los concejales, a la par que manifiestan dudas acerca de que la Ley de Contratos ampare un cambio de criterio político como motivo para paralizar o modificar un proyecto de obras en ejecución.

Aprovecha además la entidad para insistir que no se comparte el cambio de criterio municipal sobre la peatonalización de la calle, ya que los colegios deben de tener entornos más seguros y amables para la infancia. Precisamente, recuerdan que las medidas puestas en marcha de forma unilateral por el concejal Verdulla -la colocación de una limitación mediante una señal– no han servido para nada ya que se incumplen reiteradamente, y el control que prometió el concejal tampoco se cumplió.

Además, esta decisión de no peatonalizar el tramo de Plaza Madrid que linda con Fondo Sur, no se sustenta de ningún modo ya que el “temor” por el colapso del tráfico que se podía generar en las calles limítrofes se muestra totalmente infundado a día de hoy. Ponen como ejemplo desde la entidad la nula afección de los cortes de tráfico que ya se están realizando por las obras del Hotel de Tribuna, o los que se realizan cuando juega el Cádiz CF. Estos cortes de tráfico no están generando ningún “colapso”, y se autorizan de forma cotidiana el propio Ayuntamiento sin que genere ningún tipo de incidencia.

Por último, desde el AFA Fondo Sur se reclama al Ayuntamiento que "actúe de una vez", que ponga fin a este año de incertidumbre con las “obras a medio hacer”, que retome el proyecto original para que la comunidad educativa del centro tenga unas instalaciones y un entorno amable y accesible tal y como se reflejó en el plan inicial.