Un experto propone aumentar el número de pacientes a los médicos de Atención Primaria

En medio del conflicto laboral que mantienen los médicos de Atención Primaria en Andalucía, con la reivindicación del recorte de los cupos de pacientes por médico y día por bandera, Ángel Ruiz Téllez, defendió ayer en el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz justo lo contrario: aumentarlos. No se trata de una provocación, sino del resultado de treinta años de estudio del sistema que da acceso al paciente a la sanidad pública y solo uno de los aspectos de la profunda y polémica transformación que propone.

Médico de familia y director de Concepto y Metodología en Atención Primaria (CYMAP), una empresa de gestión de conocimiento y creación de software sanitario, Ruiz Téllez alentó a políticos, gestores y profesionales a salir de lo que denomina el “mundo-visita”

"Políticos y directores: aumentad los cupos y pagadlos”, dijo Ángel Ruiz Téllez. “El último acuerdo firmado en Cataluña así lo contempla y se paga por tener más pacientes ¿por qué? porque lo más importante en este momento para reducir la demanda y aumentar la productividad es aumentar el número de pacientes, es decir, lo contrario de lo que se espera", sostuvo el experto.

El conferenciante fue presentado por el vocal de Médicos de Atención Primaria del Colegio, Fernando Ramírez, que es también vicepresidente del Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SMP), que mantiene en pie una huelga indefinida pero intermitente desde el pasado 20 de enero.

“Promoved la autonomía y la autogestión, pero de verdad. Cambiemos el sistema. Si se me paga por estar, no quiero pacientes ¿por qué no se me paga por atender a más? Esto lo hemos hecho en algunos de los centros y funciona, es bestial. Se acabaron los problemas de demanda. Se paga el 70% por el número de pacientes y el 30%, por la equidad y la sostenibilidad”, dijo Ruiz Téllez.

A su juicio, el actual método de evaluación y planificación del sistema sólo mide la productividad en función de la demanda de asistencia y por el número de pacientes que es capaz de atender un médico sin tener en cuenta si realmente el ciudadano necesitaba de esa atención ni la actividad concreta que desempeña cada facultativo y sus resultados. El experto llamó a políticos, gestores y profesionales a transformar los centros asistenciales en verdaderos centros científicos académicos en los que lo que realmente importa son los resultados de la actividad médica medida a partir de múltiples parámetros cuantitativos, pero también cualitativos.

“No se puede medir la presión asistencial en función del número de visitas. La visita sólo mide el número de veces que se abre la puerta de la consulta. La demanda no es esencial, sino reactiva al estilo de la praxis de los médicos. No faltan médicos y no sobran pacientes”, sostuvo en el experto, que trabaja en un proyecto de transformación del sistema de Atención Primaria de Cataluña. “No tener los suficientes pacientes lleva a la incompetencia”, afirmó.

Ruiz Téllez entiende que el objetivo de la Atención Primaria es “resolver el mayor número de necesidades sanitarias existentes en base epidemiológica y poblacional de una forma eficaz y sostenible”. Y que eso sólo puede conseguirse analizando el trabajo de los facultativos a partir de lo que denomina “episodios modulados” de actividad. Este concepto mide varios parámetros, entre la precisión y la incertidumbre de los actos médicos.

“No merece el gasto perfilar al paciente, hay que perfilar a los profesionales, porque la demanda no es homogénea y no hay un sistema sanitario sino un ecosistema de sistemas fundado en la inequidad y la insostenibilidad”, añadió.