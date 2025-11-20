Dos exdirectores del Puerta del Mar en la mesa redonda sobre el nuevo hospital de Cádiz del Foro Hércules

El Foro Hércules de exconcejales del Ayuntamiento de Cádiz, que retomó su actividad durante el pasado mes de septiembre, organiza una mesa redonda en torno al futuro hospital regional en la que sentarán a dos exdirectores del Hospital Puerta del Mar, la presidenta del Colegio de Médicos de Cádiz y al portavoz de la asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.

Así, Necesidad de un nuevo hospital para Cádiz, el rótulo del encuentro que se tendrá lugar el próximo lunes 1 de diciembre a las 18.00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz, contará con Fernando Forja Pajares, exdirector Gerente del Hospital Puerta del Mar y Hospital San Carlos; Sebastián Quintero Otero, exdirector Gerente del Hospital Puerta del Mar; Antonio Vergara Campos, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Cádiz y Felicidad Rodríguez Sánchez, presidenta del Colegio de Médicos de Cádiz, en una conversación moderada por Manuel Pérez Fabra, del Foro Hércules.

Hay que recordar que en medio de la polémica entre administraciones por la construcción del futuro hospital que se vivió el pasado mes de septiembre, desde el Foro Hércules se reclamó públicamente que el nuevo centro sanitario se convirtiera en una realidad "lo más pronto posible".

Así, en la primera reunión del curso celebrada por la entidad, que aglutina a exconcejales de todos los partidos políticos que han formado parte de la Corporación Municipal a lo largo de la Democracia, se hizo meción a "la antigüedad del actual" hospital y la necesidad que hay de mejorar servicios y prestaciones con un nuevo equipamiento "que hay que llevar a cabo".