Exconcejales del Ayuntamiento de Cádiz reclaman que el nuevo hospital "sea una realidad lo más pronto posible"

Mientras las administraciones implicadas en el proyecto de construcción del nuevo hospital de Cádiz siguen enfrascadas en polémicas varias y se han citado el próximo 1 de octubre para intentar acercar posturas que permitan firmar el esperado convenio de cesión del solar (de Zona Franca a la Junta de Andalucía), antiguos responsables de una de esas administraciones (el Ayuntamiento de Cádiz) han alzado la voz respecto al proyecto y su necesidad.

Así, en la primera reunión del curso celebrada por el Foro Hércules, que aglutina a exconcejales de todos los partidos políticos que han formado parte de la Corporación Municipal a lo largo de la Democracia, se ha puesto de manifiesto "la necesidad de que el Hospital de la Bahía sea una realidad lo más pronto posible", haciendo mención a "la antigüedad del actual" y la necesidad que hay de mejorar servicios y prestaciones con un nuevo equipamiento "que hay que llevar a cabo".

De este modo, los exconcejales se convierten en arma de presión para que las administraciones agilicen el acuerdo inicial sobre el suelo para que, a continuación, la Junta de Andalucía elabore los proyectos y la licitación de la obra en el menor tiempo posible.

Hacia los 50 años de la primera Corporación democrática

Otro asunto abordado por el Foro Hércules es la celebración, en el año 2029, de los 50 años de la primera Corporación democrática. Un aniversario que los antiguos dirigentes municipales quieren empezar a preparar desde ya, para lo que crearán una mesa de trabajo con el objetivo de convocar "actos conjuntos con las diversas instituciones que quieran adherirse a esta celebración".

También han insistido los exconcejales en su propuesta ya desarrollada a lo largo del pasado curso de que la Unesco reconozca las murallas de Cádiz como Patrimonio de la Humanidad, para lo que buscan seguir recabando apoyos hasta conseguir esta meta. Por ello, se plantean igualmente la convocatoria de conferencias o mesas de debate sobre esta cuestión y otras que afecten de algún modo a la ciudad, revalidando su intención de "llevar a cabo debates profundos sobre cómo mejorar la ciudad de Cádiz".