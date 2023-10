La estrellas del South Series Festival brillan con la playa de La Caleta de Cádiz: "Este paisaje en pocos lados lo vais a tener"

Una señora espera con el teléfono móvil preparado frente a los carteles del Souht Series Festival en la playa de La Caleta. ¿A quién viene a ver?, le preguntan. "A quién sea. Es que yo vivo ahí en frente y he estado acatarrada y hoy que estoy mejor digo voy a ir. Creo que viene Resines, ¿y quién más?", pregunta ella ahora.

Efectivamente, hoy viene Antonio Resines, y Jorge Sanz y Alex García, entre los rostros más conocidos por el público. También otros compañeros suyos de las series que presentan: 'Serrines' , como Lucía de la Fuente, y 'El inmortal 2', como Teresa Riott. Además, han posado frente a las barquillas caleteras el director francés Xavier Gianolli, ganador de un César, con 'D'Argente et de sang (Of money and blood), y el actor Itzan Escamilla, que viene para mostrar un avance de 'En busca de cortés' con parte del elenco.

En la espera, algunos curiosos que interrumpen el paseo con sus mascotas o dejan para para más tarde el baño que se apetece, con sol y levante, conocedoras ya de que en este lugar del paseo está pasando estrellas de la televisión y el cine. En pocos minutos tienen su recompensa. "Guapo, guapo", le gritan a Antonio Resines. que llega con un sombrero. "Ya lo sé", bromea el actor que, experto en estas situaciones, va mirando uno por uno a todos los fotógrafos y cámaras que le inmortalizan con un gran cuadro detrás. "Este paisaje en pocos lados lo vais a tener", le dice acertadamente una señora. "La foto es cojonuda", se le escucha a Jorge Sanz, que no duda en fotografiarse con todo el que se lo pide. "Mira que imagen más caletera. Ahora nos vamos a ir darnos un chapuzón", le comentan. "Ya, ya me gustaría", le responde el actor.

Más fotos con 'El inmortal'

Tampoco pasa desapercibido el actor Alex García, al que ven de lejos a su llegada. "Ahí está, ahí está, ¡qué guapo!", susurran las que se han puesto cerca del photocall para no perdérselo en esta mañana. Otros, siguen su paseo sin inmutarse, justo interrumpiendo las fotos del artista canario. "Lo vamos a contratar de extra en la próxima temporada", bromea el protagonista de 'El inmortal'.

Él tampoco duda en fotografiarse con quien se lo pide. "Claro hija", le dice a tres seguidoras, no sin que alguien del equipo le meta prisa. Las tres, confiesan, llevan desde el viernes intentando no perderse ni una alfombra roja ni photocall. "La verdad es que todos los actores que nos estamos encontrando son muy amables, José Coronado, Luis Tosar,...". Esta tarde seguirán su particular tour en el Palacio de Congresos y puede que mañana vuelvan a la señera playa gaditana, por donde seguirán pasando estrellas para que brille más, si que es posible, este enclave que sigue conquistando pantallas.