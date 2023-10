Las imágenes de photocall de La Caleta en el South Series Festival de Cádiz: Antonio Resines, Jorge Sanz y Alex García entre las estrellas del lunes

Los equipos de 'D'Argente et de sang (Of money and blood)', 'Serrines, madera de actor', 'El inmortal 2' y 'En busca de cortés' han posado este lunes en el photocall de la mañana en La Caleta. Antonio Resines, Jorge Sanz, Lucía de la Fuente, Alex García, Teresa Riott e Itzan Escamilla están entre las estrellas de este lunes, con l director francés Xavier Gianolli, ganador de un César.