El Ayuntamiento de Cádiz no considera que el Gobierno le haya advertido de la ilegalidad del nombre Estadio Carranza

Cádiz/A tenor de la carta enviada por la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática sobre el cambio de denominación del estadio Nuevo Mirandilla, desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz se considera que en la misiva recibida "en ningún caso se nos advierte de la ilegalidad del nombre Estadio Carranza, sino que se recuerda por qué se hizo el proceso anterior y el articulado de la ley".

De esta forma, desde el gobierno municipal se insiste en la legalidad de la modificación ya que con la nueva nomenclatura, una propuesta del Cádiz C. F., "eliminamos toda referencia a la persona" algo que, recuerdan, "el equipo de Gobierno anterior no hizo con el Trofeo".

"El Ayuntamiento de Cadiz ha aprobado el inicio del expediente para el cambio a Estadio Carranza y otro para el Trofeo Carranza. Insistimos en que no vamos a recuperar el nombre de Ramón de Carranza en el estadio. Es más, lo vamos a eliminar del trofeo igualando ambas denominaciones y haciendo referencia a un símbolo de identidad del cadismo y de los gaditanos y gaditanos. De este modo, con la marca Carranza desligamos los nombres de toda relación con la persona".

"Agradecemos la comunicación que se nos ha hecho desde la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática y su interés por el proceso que hemos iniciado con el acuerdo de la Junta de Gobierno Local para el inicio del expediente para el cambio de la denominación del estadio y del trofeo", asumen desde el gobierno municipal gaditano que defienden que actúan "de buena fe".

"No buscamos polémica en este asunto", aseveran tras difundirse la existencia de esta misiva emitida el 30 de julio desde la entidad perteneciente al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, pero de la que no se tuvo conocimiento, según aseguran fuentes municipales, "hasta bien entrada la mañana del viernes 2 de agosto".

"Tampoco ha cambiado el Gobierno de la Nación el nombre del puente José León de Carranza"

Con todo, desde San Juan de Dios recuerdan no sólo que el Trofeo Carranza, un trofeo municipal aunque su organización estuviera en manos del Cádiz C. F. (propietario también de esta marca), no cambiara su nomenclatura en la etapa anterior, sino que "tampoco lo ha hecho el Gobierno de la Nación con el Puente José León de Carranza, que es una infraestructura de su competencia".

"Nosotros ahora lo que vamos a hacer es avanzar en el expediente, al que se le va a dotar de toda la documentación necesaria para que cumpla la ley", declaran.