Estadio Carranza de Cádiz, los políticos ceden su turno a las plataformas en el Pleno

Cádiz/Desde que el pasado 27 de julio el equipo de Gobierno anunciara su decisión de iniciar el procedimiento administrativo para cambiar de nombre al estadio Nuevo Mirandilla por Estadio Carranza se han sucecido las reacciones de la parte de la ciudadanía que hasta ahora se sentía conforme con la reconciliación entre el rótulo del estadio municipal gaditano y la ley de Memoria Democrática, que hasta el verano de 2021 estaba siendo vulnerada con la denominación, estadio Ramón de Carranza. Bien, las respuestas a esta nueva modificación han llegado a Pleno en una jornada donde han sido dos plataformas con visiones encontradas las que han defendido las posturas, también enfrentadas, de Partido Popular y oposición.

Así, la propuesta presentada por Adelante Izquierda Gaditana para que el Pleno rechazase que cualquier espacio o edificio público de la ciudad lleve el apellido de personas que participaron activamente en la política de represión y depuración llevada a cabo tras el Golpe del 36 fue defendida por Manuel Granados, representante de la plataforma Carranza Incumple; la enmienda de sustitución que a este punto introdujo el Partido Popular fue argumentada por Manuel Pérez Fabra, de la plataforma Estadio Carranza. De hecho, esta cesión del turno de palabra se ha realizado gracias a la generosidad de los representantes de la oposición pues no está contemplada en el reglamento, tal y como llamó la atención David de la Cruz y corroboró el secretario municipal. Con todo, tanto De la Cruz como Óscar Torres se han mostrado de acuerdo en que Pérez Fabra defendiera la enmienda del Partido Popular.

Las posiciones de ambas entidades, al igual que los posicionamientos políticos que les dieron la palabra, son sobradamente conocidos, por lo que no ha habido sorpresas más allá de un ambiente que se ha ido caldeando poco a poco entre algún exabrupto del público asistente y las exposiciones apasionadas por la empatía que genera el sufrimiento -no sólo el que conlleva la pasión cadista al que hizo mención el concejal Carlos Lucero en segunda intervención- de las personas a las que todavía les toca de cerca el proceso de depuración de la Dictadura.

Con todo, desde la plataforma Estadio Carranza, y desde el equipo de Gobierno, se continúa insistiendo que Carranza, como defiende el Cádiz C. F., es una marca comercial completamente desligada del nombre del alcalde fascista y que alude "al sentimiento, la pasión y la historia del cadismo", el principal argumento utilizado por Pérez Fabra; mientras que desde Carranza Incumple, y desde Adelante Izquierda Gaditana y PSOE, "la razón está por encima de la pasión" en la polémica por un nombre (un apellido) que es imposible despersonalizar "siendo el mismo recinto, en el mismo lugar y con el mismo uso en 65 años", contraargumentan.

La memoria de "los trabajadores municipales depurados" durante el gobierno de Ramón de Carranza en Cádiz, las "cientos de familias represaliadas", pero también las puyas "a quienes decían que había que gobernar sin ideología y que los cambios de nombres no eran prioritarios", como ha afeado el secreteario del PSOE en Cádiz, José Ramón Ortega, se intercalaban en un debate donde también se ha puesto en cuestión "la buena fe" que se arroja Bruno García en su decisión de ejecutar la propuesta del Cádiz C. F. "Posiblemente vuestra iniciativa fuera un acto de buena fe cuando recibió la propuesta, lo creemos, pero ahora, en vistas de la respuesta y las consecuencias, de buena fe sería dar marcha atrás", ha pedido Manuel Granados que recordaba que este lunes 30 de septiembre se cumplirán 88 años del asesinato a los 31 años de Manuel de la Pinta, el alcalde elegido democráticamente, "para que Ramón de Carranza ocupara su sillón".

Un debate "que debería estar superado", como ha lamentado David de la Cruz, que antes de retirar su propuesta a pleno -pues la que se votaba era la enmienda de sustitución del Partido Popular que descafeinaba su moción- quiso hacer ver al arco plenario que "si estamos de acuerdo ya en que Ramón de Carranza era un fascista, aunque en 2017 el señor Ortiz no lo estaba y lo llamaba don Ramón de Carranza; si estamos de acuerdo en que no vamos a homenajear a esa persona; si sabemos que el cadismo es diverso y no responde a una ideología y si no hay nada menos ideológico que el nombre Nuevo Mirandilla, que no ofende a nadie, ¿cuál es el debate?".

Cuatro enmiendas de sustitución

Por su parte, desde el equipo de Gobierno se ha insistido en su enmienda de sustitución donde se propone que "desde el Ayuntamiento de Cádiz se rechace que cualquier espacio municipal se identifique con personas que formaron parte de la depuración que realizó el Golpe de Estado en cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática", pero que "se continúe con el procedimiento de nombrar al estadio como Estadio Carranza, a propuesta del club cadista, aunque escuchando todas las opiniones al respecto".

Esta no fue la única enmienda de sustitución que aplicó en su legítimo derecho el equipo de Bruno García. Así, también aplicó la misma fórmula ante dos mociones más propuestas por Adelante Izquierda Gaditana tanto para poner en marcha un servicio público de alquiler de bicicletas como la que instaba al arco plenario a sumarse a la campaña Recuperemos la Sanidad 100% Pública Andaluza, que en el pleno fue defendida por el representante de Marea Blanca Cádiz, Antonio Vergara.

Además, también tuvo una enmienda de sustitución el punto aportado por el PSOE en el que se pedía que cesara la venta de vivienda pública municipal con el objetivo de aumentar el parque público de vivienda en alquiler.

Las enmiendas de sustitución provocan una nueva redacción de las propuestas por parte del equipo de Gobierno que son las que finalmente son debatidas y votadas por la Corporación Municipal. Un mecanismo que contempla la regulación del funcionamiento de los plenos pero que ha sido tildado de "rodillo" por la oposición en varias ocasiones.