Un espía infiltrado de Forbes se dedicará a calificar por estrellas los restaurantes de los cruceros

Cádiz/En cuestión de meses quedarán excluidos de los listados de cruceros disponibles aquellos que no sean capaces de adaptarse a los potenciales clientes, sobre todo a aquellos que ya no se conforman con cualquier cosa. Son clientes que han probado lo más alto de MSC Cruceros, de Explora Journeys o de Silversea, entre otras muchos buques premium o luxury y que ya no quieren bajar el listón.

Buscan experiencias y no sólo en el ocio, en las visitas a distintos puertos, sino que toman como referencia el nivel gastronómico que ofrece cada crucero.

Para muchas compañías como Explora Journey llevan ya a bordo cada cierto tiempo a algún chief conocido a nivel internacional que cuente con estrellas suficientes para aportarle al crucero el nivel culinario que requieren sus potenciales invitados o inquilinos y lo mismo ocurre con otras muchas navieras que incluyen en su nómina a cocineros de alto rango.

Así, Forbes Travel Guide (FTG), que se ha convertido en el único sistema de clasificación global independiente para hoteles, restaurantes, spas y cruceros de lujo, anunció que calificará los restaurantes en los buques de pasajeros de todo el mundo, una novedad en la industria crucerista.

FTG anunciará las clasificaciones de cruceros y los galardones de los restaurantes de 2025 el próximo 12 de febrero, cuando revele sus evaluaciones con estrellas, que incluyen hoteles, restaurantes y spas en más de 85 países. De esta manera, a partir de esa fecha, los cruceristas podrán tener acceso a este ránking de los cruceros con los mejores restaurantes a bordo, lo que aportará un dato más utilizable por los clientes a la hora de elegir una compañía u otrao. De todas también es cierto que el nivel de exigencia de estos turistas les lleva a convertirse en clientes fieles de una misma marca que les suele acompañar a lo largo de todos sus viajes por mar.

Menús innovadores y diseñados por grandes chefs

“La evolución de la gastronomía en los cruceros refleja las expectativas cambiantes de los viajeros más exigentes”, afirmó Amanda Frasier, presidenta de clasificaciones de Forbes Travel Guide.

“Los restaurantes a bordo de los mejores cruceros del mundo ofrecen hoy menús innovadores diseñados por chefs de renombre mundial, ingredientes excepcionales, cocinas internacionales diversas y un servicio atento y esmerado. Estamos encantados de ser la primera guía de clasificación que premia a los restaurantes a bordo de los cruceros con clasificación Star que cumplen con nuestros exigentes criterios de excelencia en el servicio y distinción culinaria”, comentó Frasier.

Los restaurantes a bordo de barcos como Celebrity Cruises, Oceania Cruises, Ritz-Carlton Yacht Collection, Seabourn Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises, Silversea Cruises y Viking serán elegibles para las calificaciones.

Cinco estrellas, cuatro o simplemente recomendados

Las clasificaciones de estrellas 2025 de FTG reconocerán a más de 2.000 hoteles, restaurantes, spas y cruceros oceánicos en todo el mundo con premios de cinco estrellas, cuatro estrellas y recomendados. Cada clasificación de estrellas se obtiene a través de inspecciones en persona y de incógnito de FTG basadas en cientos de estándares objetivos. Nadie puede comprar una calificación y no se requieren tarifas, comisiones ni relaciones comerciales. Las clasificaciones de estrellas 2025 se anunciarán en forbestravelguide.com el 12 de febrero.