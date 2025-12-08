Los espacios hasta ahora nunca vistos de la Catedral de Cádiz que se quieren abrir

Una de las acciones más llamativas que están contempladas en el plan de rehabilitación integral de la Catedral de Cádiz durante los próximos 13 años es la apertura al público de unos espacios hasta ahora desconocidos. Se trata de toda una sala que tiene como suelo las primeras bóvedas del templo y como techo las segundas. El entrebovedado, un espacio fruto del diseño de Vicente Ahora que hasta ahora está inutilizado y que el Cabildo y el Obispado quieren poner en valor.

Este objetivo no es nuevo, ni mucho menos. El Cabildo lleva ya años con el afán de dar a conocer esta zona situada entre las dos bóvedas a lo largo de la girola. Pero diversos inconvenientes en materia de accesibilidad y el coste en sí de las obras necesarias de adaptación y puesta a punto han retrasado la intervención.

Ahora, con el plan previsto de aquí a 2038, se plantea el Obispado que en la última fase de intervenciones (es decir, en el último quinquenio del plan) se pueda adaptar el entrebovedado para crear un centro de interpretación de la propia Catedral, que tiene mucho que contar como edificio y como historia propia y también en relación al urbanismo de la propia ciudad.

En total son 1.140 metros cuadrados de espacio, cuya adecuación se presupuesta en 1,3 millones de euros. A esta actuación habría que sumar, además, la instalación de un ascensor que permitiría el acceso a esa zona de las personas con discapacidad; algo que hasta ahora ha sido uno de los grandes obstáculos para activar este proyecto y que, al parecer, ya tiene solución con un presupuesto de apenas 84.000 euros.

No es este gran espacio ‘escondido’ entre las bóvedas de la girola el único entrebovedado que se va a abrir. Ya en el proyecto de rehabilitación de las torres se contempla habilitar como zona expositiva el entrebovedado que tiene la torre de Poniente, hasta ahora cerrada al público. Y en el plan de obras también se contempla, en una segunda fase (dentro de los próximos ocho años), la adaptación del entrebovedado de la otra torre, la de Levante, para un tercer espacio expositivo en la Catedral.

A todo esto se suma, también en un futuro, la puesta en valor de algunos espacios de la cripta que aún están pendientes y que suman otros 754 metros cuadrados que se sumarán al culto y la visita cultural que hasta ahora ofrece la Catedral.