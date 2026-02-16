La Escuela Oficial de Idiomas, el IES San Severiano y el IES Columela celebran el Año Nuevo Chino

Este martes, 17 de febrero, comienza el Año Nuevo Chino en todo el mundo. Una celebración marcada, este 2026, por el caballo, uno de los doce animales que componen el zodiaco chino y que en esta ocasión se combina con el elemento del fuego, algo que ocurre cada 60 años.

En la tradición cultural china el caballo se vincula con valores como la libertad, la independencia, la energía, la rapidez y el deseo de avanzar.

Esta importante fecha determina un nuevo ciclo lunar y se celebrará, oficialmente, hasta el próximo 3 de marzo. En Cádiz tres centros educativos se sumarán a esta efemérides con distintas actividades para dar a conocer el país, su cultura y su lengua.

Dos de ellos son el IES San Severiano y el IES Columela que, junto al IES Padre Luis Coloma, de Jerez, son los tres institutos con Aula Confucio en la provincia de Cádiz. Las Aulas Confucio son espacios educativos dedicados a la enseñanza de la lengua china (mandarín) y su cultura, fruto de la colaboración entre la Junta de Andalucía, la Universidad de Changzhou y el Ministerio de Educación de China.

Estos institutos celebran cada año el Año Nuevo Chino como parte importante del calendario pero este 2026, como novedad, tanto el IES San Severiano como el IES Columela lo harán de forma conjunta. A ellos se une, además, la Escuela Oficial de Idiomas, donde también se imparte chino como una de las opciones de lenguas.

Las Aulas Confucio no solo ofrecen la posibilidad de que sean los propios alumnos de Secundaria o Bachillerato los que accedan a esta formación, sino que también ponen a disposición de toda la ciudadanía las clases de chino en horario extraescolar de tarde. Por ello, el programa de actividades desarrollado por los centros está abierto a todo el mundo.

Así, los actos se dividen entre la Escuela Oficial de Idiomas, el IES Columela y el IES San Severiano. En la primera tendrá lugar, este martes, la jornada inaugural con la presentación del Año Nuevo Chino a las 16:00 horas. A las 16:30 horas se desarrollará la Danza del Dragón y a las 17:30 habrá un Taller de Chikung, que durará una hora y media y para el que será necesaria la inscripción. A las 19:00 horas la escuela acogerá un Desfile de Trajes Chinos (previa inscripción) y a las 19:30 horas se pondrá el broche de oro con un Concurso de Gastronomía China (previa inscripción). Para todos estos eventos se anima a llevar vestimenta tradicional china.

Por su parte, el miércoles el programa se traslada al IES Columela, donde tendrá lugar un Taller de Papel Cortado, de 10:00 a 11:00 horas, limitado a 10 plazas, por lo que es importante apuntarse.

Por último, el jueves 19 el IES San Severiano propone un Taller de Caligrafía China de 11:30 a 12:30 horas, para 15 personas y con inscripción previa.

El objetivo de todas estas propuestas es dar a conocer no solo esta festividad, tan importante para la cultura oriental, sino que el alumnado, perteneciente o no al Aula Confucio, conozca las tradiciones chinas, su gastronomía, sus costumbres, juegos tradicionales, caligrafía, vestimenta e idioma. E incentivar el estudio de una lengua que en la actualidad hablan en el mundo más de 1.100 millones de personas, siendo el mandarín la variedad más extendida.