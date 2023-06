47 de las 330 escalas de cruceros en 2023 en Cádiz son del grupo NCLH

El grupo de navieras de cruceros Norwegian Cruise Line tiene previsto terminar este año con un total de 47 escalas en el puerto de Cádiz, lo que representa el 14,2% del total de escalas de buques turísticos que atravesarán la bocana de la dársena comercial gaditana entre enero y diciembre de 2023. Este grupo norteamericano cuenta con tres navieras de gran nivel como son Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises.

Y esta buena relación con el puerto de Cádiz no parece que sea una cuestión pasajera, ya que, desde el propio grupo, indican a este periódico que prevén que el año que viene sean 44, tres menos que este año, los cruceros de las flotas de las distintas navieras que componen el grupo que visitarán el puerto de Cádiz en 2024.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. es una de las compañías de cruceros líder en todo el mundo que gestiona las marcas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises, y una de las últimas que anunciado una nueva y exclusiva terminal en el puerto de Miami.

Con una flota compuesta por 25 barcos con una capacidad para aproximadamente 50.400 pasajeros, estas marcas ofrecen itinerarios a más de 450 destinos en todo el mundo. La compañía incorporará siete barcos adicionales hasta el año 2025, y tiene la opción de introducir dos barcos más para su entrega en 2026 y 2027.

La relación de NCL con Cádiz

Hasta el momento, en lo que llevamos de año, diez barcos de Norwegian Cruise Line son los que han visitado la capital: el Norwegian Sun, Norwegian Gem, Norwegian Star, Norwegian Breakaway, Norwegian Epic, Norwegian Getaway, Norwegian Viva, Norwegian Prima, Norwegian Dawn y el Norwegian Jade.

De los citados 47 buques de NCLH, cuatro pertenecen a la flota de Oceania Cruises (el Sirena, Marina, Riviera y elVista) y cinco, de la lujosa naviera Regent Seven Seas Cruises (Seven Seas Splendor, Seven Seas Voyager, Seven Seas Mariner, Seven Seas Navigator y el Seven Seas Grandeur.

En cuanto a las visitas ya programadas por parte de este grupo de cruceros, 27 visitas llegarán de la mano de Norwegian Cruise Line, mientras que serán cinco los buques turísticos que vendrán con Oceania Cruises y una docena con Regent Seven Seas Cruises.

Norwegian Cruise Line está considera una de las compañías más innovadoras dentro del sector de los cruceros con una historia de 51 años rompiendo los límites de los cruceros tradicionales.

En particular, Norwegian, según indican desde la propia compañía, “revolucionó la industria de los cruceros ofreciendo a los huéspedes la libertad y la flexibilidad para diseñar sus vacaciones de crucero ideales con su horario de comidas no establecidas, una variedad de opciones de entretenimiento y sin códigos de etiqueta”.

Norwegian Cruise Line anunciaba recientemente que refuerza sus operaciones en Europa con más de 130 itinerarios en 2023, incluidas salidas desde Lisboa a Marruecos, con escalas en Cádiz, además de visitas al sur de Portugal, Gibraltar, Agadir o Las Palmas, con el Norwegian Getaway.