Russell Coutts ha encabezado la delegación de SailGP que ha presentado esta semana la cita de este circuito de catamaranes voladores que se celebrará en Cádiz el 9 y 10 de octubre. El miércoles mantuvo también un encuentro con empresarios de la zona y ahí se pudo ver que es un mito para este deporte.

–Dicen que usted es la persona que más ha influido en la vela en las últimas décadas. ¿Una competición como este circuito SailGP viene a confirmar que siempre ha sido un adelantado o un visionario en este deporte?

–Gracias por lo que me dices. No sé si soy la persona que más ha influido en este deporte, pero sí puedo decirte que siempre he tenido la visión y el deseo de acercar la vela a los espectadores, que desde mi punto de vista es fundamental para que este deporte pueda crecer, se siga desarrollando y eso supone realizar cambios, pensar “out of the box”. Tengo muchas suerte de encontrarme en la posición en la que estoy para poder trabajar en ello y contar con el apoyo de Larry Ellison, cuya visión compartimos y gracias a la oportunidad que se me ha brindado, quiero hacer todo lo posible por el deporte por el que tanta pasión tengo, lograr este objetivo e ir más allá de lo establecido. No sé si soy un visionario pero desde luego sí un apasionado. Durante mi carrera lo he experimentado en varias ocasiones, si no arriesgas no ganas. Apostar por foilear cuando nadie lo hacía y contar con la última tecnología es lo que nos ha traído a SailGP.

–SailGP se va a estrenar en España en Cádiz. ¿Qué es lo que les ha llevado a elegir a esta ciudad cuando es una prueba que se mueve entre ciudades icónicas?

–Para una competición deportiva lo primero que se necesita es que las condiciones sean buenas y Cádiz es una ciudad estupenda ya que cuenta con un fantástico campo de regatas y buenas condiciones meteorológicas. Además, en Cádiz existe tradicionalmente una relación muy estrecha con la vela y eso se ve en la ciudad; tiene todo el apoyo institucional, es muy entusiasta, muy atractiva. Todos estos aspectos contribuyen. Sabíamos que queríamos tener un evento en España al tener un equipo español en el circuito y estamos seguros de que Cádiz va a cumplir todas las expectativas.

–¿Cree que la celebración al lado de un casco con tanta historia como el de Cádiz le puede dar un carácter diferenciador a esta prueba? ¿Qué espera de Cádiz en la prueba del mes de octubre?

–Estoy seguro de que el componente histórico va a hacer que este evento sea muy especial. España conmemora el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo y de ahí que hayamos escogido celebrar el evento aquí. Tomamos el legado del pasado, esos navegantes audaces que se embarcaron en una aventura, y miramos al futuro, con la tecnología punta que tienen estos barcos y el cuidado al medio ambiente que es nuestro deber, cómo podemos marcar una diferencia. Queremos que la ciudad se vuelque, contamos con el apoyo de las instituciones y queremos que los gaditanos disfruten con SailGP, que traigan a gente a ver la competición. Va a ser un espectáculo y queremos que lo vivan. Invitamos a todos los andaluces y españoles a venir y vivirlo. Ver ocho catamaranes F50 en la Bahía de Cádiz, despegando desde la línea de salida a toda velocidad, con la ciudad como telón de fondo, va a ser simplemente espectacular. Tenemos a los mejores regatistas del mundo compitiendo entre sí en barcos idénticos, haciendo que todo se trate de sus habilidades en lugar de quién tiene la mejor tecnología. En última instancia, se trata de llevar a los mejores atletas del mundo a algunos de los mejores destinos mundiales y Cádiz está entre ellos.

–¿Se puede decir que el circuito SailGP es el mayor espectáculo que se puede ver en la vela?

–Efectivamente, es la competición de vela más apasionante y con más adrenalina del mundo. Es entretenimiento, es tecnología, es espectáculo. Todo el mundo que ve nuestros barcos en el agua se sorprende. Va más allá de la vela, queremos hacer de este deporte un evento deportivo más accesible, más entretenido y más seguido. Si no la has visto, te animo a que lo hagas. Hemos logrado un progreso tremendo incluso desde la primera temporada, en la que comenzamos con seis equipos y cinco sedes; ahora tenemos ocho equipos y nueve sedes. Además, hay que tener en cuenta que SailGP retransmite el evento en más de 175 países a nivel mundial. Nuestros dos primeros eventos de esta temporada han tenido cada uno una audiencia entre el directo y el diferido de alrededor de 5 millones de personas, sin contar con toda la gente que puede ver las regatas desde tierra.

–¿Esta es la vela que nos espera en el futuro?

–Definitivamente sí. El foiling, barcos voladores, son el futuro. Además, estos tienen un diseño único (todos los barcos son iguales) y alcanzan los 100 km/h, con lo que la adrenalina está garantizada. Nosotros estamos continuamente desarrollando la tecnología para ser más rápidos, más ligeros, a la vez que seguros y sobre todo, más sostenibles. Nuestro lema es Race for the future, buscamos acelerar el cambio hacia un futuro más limpio e inclusivo. En muchos sentidos, estamos en una posición única en el mundo del deporte porque estamos impulsados por la naturaleza “Powered by Nature”.

–Usted es un mito en la competición con más prestigio en la vela como es la Copa América. ¿Espera que algún día este circuito pueda tener el mismo valor para este deporte?

–Sin lugar a dudas. Lo bueno de SailGP, a diferencia del resto de competiciones de vela, es que no sólo es un circuito anual, sino que tenemos regatas casi cada mes. Este año contamos con 9 eventos: Bermudas, Taranto (Italia), Plymouth (Reino Unido), Aarhus (Dinamarca), Saint-Tropez (Francia), Cádiz , Sidney (Australia), Christchurch (Nueva Zelanda) y San Francisco (EEUU) y la intención es llegar a tener un calendario de hasta doce eventos anuales. Son también ocho naciones las que compiten y tenemos a varios países llamando ya a la puerta. Con lo que para los patrocinadores, esto les da seguridad y confianza ya que pueden asociar su marca a unos valores, a una identidad y construir su imagen de marca ante algo que está para quedarse.

–Esta cita se conecta también al 500 aniversario de la primera vuelta al mundo en barco y por ello se va a unir la historia náutica con las últimas tecnologías. ¿Cree que sin todos aquellos aventureros de hace siglos hoy no seríamos nada?

–Efectivamente. Me ha impresionado mucho conocer la embarcación con la que se realizó esta expedición. Las condiciones en las que se llevó a cabo, sin mapas, sin saber hacia dónde se dirigían. Mentalmente también debió suponer una hazaña pues no es sencillo aguantar la presión de estar tres años navegando sin saber bien los peligros que acaecerían. No sé si hoy en día seríamos capaces de hacer algo así. Fueron muy valientes y, sí, creo que les debemos totalmente a todos ellos el estar hoy aquí.

–¿Esta competición es la más puntera y avanzada en cuanto a tecnología e investigación?

–Está en nuestro ADN. Nuestro partner más importante, Oracle, es una empresa tecnológica. De los barcos, con todos los sensores que tenemos, sacamos más de 1.200 datos que los regatistas analizan después de cada regata. Y estos datos están disponibles para todos los equipos, esto les ayuda a comparar y mejorar. Teniendo en cuenta que contamos con los mejores atletas del mundo, son muy competitivos y como no podría ser de otra manera, buscan innovar continuamente para mejorar el rendimiento del barco, ser mejores y más eficientes. Si a esto le sumas que entre los equipos no hay barreras, pues toda tecnología e innovación se pone en todos los barcos por igual, y que los datos se comparten, tienes mucho más feedback y se trabaja con un único equipo pero con la fuerza de ocho.

–Al igual que otros deportes donde manda mucho la tecnología, ¿echa de menos la vela más clásica sin tantos avances como esta?

–Se necesitan las dos cosas. La tecnología es clave, pero luego el ser humano tiene que ser capaz de entenderla y leer los elementos de la naturaleza. No se puede prescindir de nada. Creo que la combinación de ambas es la clave.

–Vivimos en tiempo de pandemia y ustedes mueven a mucha gente. ¿Se están enfrentando a un reto enorme en cuestiones de logística y la complicación de las normas sanitarias de todos los países?

–Hay un trabajo increíblemente difícil detrás. Afortunadamente contamos con un equipo fantástico que está gestionando todos estos protocolos con las autoridades de cada país que visitamos. Cumplimos un protocolo muy exhaustivo, trabajamos con burbujas muy estrictas para garantizar la seguridad del evento y de todos nuestros equipos y tenemos un control sanitario con todos que empieza a medirse 15 días antes de cada evento. Es mucho trabajo pero necesario para conseguir que la competición siga adelante aun en tiempos de pandemia.

–Usted con parte de su equipo mantuvo un encuentro con empresarios de la zona. ¿Esta competición también hay que verla desde el prisma de los beneficios económicos y la promoción turística para la Bahía?

–Por supuesto. La colaboración público privada es clave y es por ello que hemos querido tener este encuentro con empresarios. La impresión que tenemos es que están deseando participar en el evento e involucrarse al máximo y también queremos que el tejido empresarial de Cádiz y de Andalucía se pueda beneficiar de nuestro evento. En un momento además como el que vivimos, esta inyección de energía positiva que tiene el equipo español, que son embajadores de marca, puede ayudar mucho a promover el turismo y la economía. Pienso que es una gran oportunidad para la ciudad de Cádiz y para Andalucía en general.

–¿Qué le diría a la gente para que vaya en el fin de semana en octubre a disfrutar de SailGP?

–Es una competición excitante, única, al alcance de todos pues hay múltiples formas de verla. No se necesita un barco para disfrutarla. Además, vendrán los mejores regatistas a nivel internacional: medallistas olímpicos, copas américas, campeones del mundo. Es pasión, es adrenalina. Van a ver competir a España contra siete naciones más. Se van a sorprender. No pueden dejar que otro se lo cuente, tienen que venir a vivirlo. Además, tienen que venir a apoyar al equipo español, que está compitiendo muy bien. Son los más jóvenes del campeonato pero han demostrado que pueden llegar muy lejos ya que nos han sorprendido ahora a todos al estar liderando la competición. Sabía que prometían ser buenos, pero no imaginábamos que estarían tan pronto arriba.