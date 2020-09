El personal de enfermería del servicio de Urgencias generales del hospital Puerta del Mar de Cádiz remitió a principios de septiembre un escrito, posteriormente avalado por un centenar de firmas, destinado a la Gerencia del centro sanitario y a la Dirección de Enfermería. En este envío, al que aún, según un portavoz de los enfermeros, no han obtenido respuesta alguna por parte de sus destinatarios, critican la situación que viven en la zona de Urgencias Covid desde finales de mayo, una vez que pasó la primera gran oleada de contagios e ingresos hospitalarios de enfermos con coronavirus.

En el escrito inciden en que a día de hoy cuentan con tan sólo dos enfermeros o enfermeras y un auxiliar de clínica. De los dos enfermeros, uno de ellos está destinado a la zona de triaje por lo que no tiene como cometido la atención al paciente sino, más bien, discriminar si el paciente requiere atención en urgencias covid o en las urgencias generales.

Esta situación dista mucho de la que vivieron durante los meses del confinamiento, algo que dicen entender, ya que “la afluencia de pacientes con patología respiratoria disminuyó de forma considerable”, pero ahora que la situación vuelve a tomar unos tintes algo más alarmantes solicitan tanto a la Gerencia del Puerta del Mar como a la Dirección de Enfermería que se repongan todos los enfermeros y auxiliares contratados para la Urgencia Covid y que ahora se encuentran prestando servicios en otras áreas del hospital, “sustituyendo a personal que se encuentra de vacaciones”.

Los enfermeros afirman que el virus se hará más fuerte con la llegada de los virus propios de otoño

Creen que ya se hace necesario volver a los cuatro enfermeros y tres auxiliares de manera permanente para así poder dar un servicio óptimo a los pacientes que acuden al centro sanitario.

En el escrito dicen que quieren “expresar su malestar e indignación” y piden la dimisión tanto del gerente como de la persona que ocupa en la actual la Dirección de Enfermería del Puerta del Mar.

En esta carta a la que aún, según aseguran, no han obtenido respuesta, inciden en que el personal de enfermería en las Urgencias de la zona covid “es a todas luces insuficiente. Pero insuficiente hasta unos límites inaceptables”.

Los enfermeros y enfermeras del hospital afirman que la situación actual “es muy distinta en cuanto a afluencia de pacientes con sospecha covid, sin embargo se mantienen los mismos efectivos”. De hecho, según el portavoz de los firmantes, hay muchos más casos que en marzo pero “también es verdad que el virus tiene menos virulencia que entonces. Hay más casos pero hay menos gente crítica que antes en comparación con el número de casos”. Esta misma fuente augura que en otoño el virus se unirá con la gripe, neumonía y catarros e irá adquiriendo virulencia, “ante lo que conviene estar ya preparados”.

Ahora mismo cuentan con dos enfermeros, uno de ellos destinado a triaje, y un auxiliar de clínica

A día de hoy es normal recibir en ese área hospitalaria a unos 30 pacientes cómo mínimo cada jornada, “pero en comparación con marzo un menor número de pacientes requieren ingreso en UCI”.

A pesar de que la situación es “muy distinta”, siguen con los mismos efectivos, algo que consideran “una temeridad y un despropósito”, ya que “un enfermero y un auxiliar no pueden hacer frente con garantías a la atención y cuidados de pacientes con un mínimo de calidad contando con esta plantilla”. Esta falta de personal les lleva a tener que abandonar el cuidado de pacientes críticos de observación para realizar, por ejemplo, analíticas de sangre, de orina o realización de PCR.

Es justo decir, según indica esta fuente, que se ha trasladado la situación a “nuestros cargos intermedios” y la respuesta es que “lo intentarán solucionar”. “Esto está ocasionando un estado de angustia y tensión muy importante en el personal de enfermería, lo cual no contribuye en absoluto a crear el ambiente propicio para transmitir al paciente tranquilidad, seguridad ni las condiciones mínimas para una atención y cuidados de calidad”, según indica el escrito remitido, y hasta ahora sin respuesta, a la Gerencia y a la Dirección de Enfermería del hospital Puerta del Mar.

Desde la Dirección del Hospital Puerta del Mar indican a Diario de Cádiz que se ha ajustado el personal de las Urgencias Covid “a la afluencia de usuarios, una afluencia hasta hace poco mínima. Así, en cuanto se detecta mayor presión asistencial, se incrementa el personal. En cuanto al uso de EPIS, el centro sigue por una parte a las recomendaciones del Ministerio y por otra al Grupo Asesor multidisciplinario creado al efecto en el Complejo Hospitalario. El SAS, además tiene equipos de protección disponibles en la provincia de Cádiz para el personal que lo necesite. Además, hay que destacar que el Plan de contingencia, que contempla todas las situaciones que pudieran darse en el centro hospitalario, está siendo continuamente revisado y adaptado a la situación.

Piden equipos de protección para el personal de Urgencia

En el escrito remitido por este colectivo de más de un centenar de enfermeros y enfermeras del hospital Puerta del Mar, se hace también alusión a la “sensación de indefensión y abandono absoluto” que sufren por parte del Servicio de Medicina Preventiva. Esto lo fundamentan en el hecho de que afirman que “en la Urgencia no covid no disponemos de equipos de protección adecuados para hacer frente a los covid positivos”. Al parecer, se da demasiado a menudo el caso de que pacientes que no llegan con síntomas de covid resultan, al final, positivos. Allí, en Urgencias generales tan sólo están protegidos por mascarillas FFP2, “que, además, nos indican que debemos reutilizar todo el ciclo de ochos días, algo que consideramos una barbaridad, pues según los manuales se debe utilizar una mascarilla FFP2 por turno”.

El personal de enfermería de Urgencias del Puerta del Mar dice sentirse, en ese escrito avalado por un centenar de firmas, se siente “abandonado, ninguneado y maltratado”. “No entendemos la actitud de la Dirección de Enfermería y Dirección Gerencia. En estos momentos, con la plantilla que disponemos no podemos garantizar la seguridad de los pacientes ni del propio personal, ni dispensar unos cuidados mínimos de calidad a nuestros pacientes”, según el portavoz del colectivo firmante.