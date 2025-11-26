Endesa despliega en el puerto de Cádiz su nuevo sistema móvil para suministrar electricidad a cruceros

Imagen del "carromato" dotado con una grúa y un cable con el que será posible dispensar electricidad a los buques turísticos que lleguen al puerto de Cádiz en breve

El nuevo "carromato eléctrico" de Endesa X ya se deja ver por los muelles del puerto de Cádiz y se convierte en la imagen más evidente de que la conexión eléctrica a los cruceros está a punto de hacerse realidad. La presencia de este dispositivo móvil confirma que el proyecto de suministro OPS entra en su fase final y que el puerto gaditano está muy cerca de estar ya capacitado para ofrecer energía eléctrica en tierra a los barcos turísticos que atracan en la ciudad.

El equipo desarrollado por TEC Shore Power destaca por su estructura rodante y por un brazo articulado que permite acercar el cableado de alta capacidad al costado del buque este módulo forma parte del sistema OPS diseñado por Endesa X un conjunto modular capaz de proporcionar hasta 16 MVA gracias a los transformadores y convertidores de frecuencia desarrollados por Ormazabal e Ingeteam que permiten adaptar la energía tanto a 50 como a 60 hercios y atender así a cruceros de diferentes sistemas eléctricos.

Imagen del "carromato" surtidor de electricidad ubicado junto a un crucero en una imagen tomada este lunes pasado / D.C

El despliegue supondrá un salto ambiental significativo ya que permitirá a los barcos apagar sus motores auxiliares durante la escala y abastecerse con electricidad de origen renovable lo que reducirá hasta el 96% de los óxidos de nitrógeno, el 94% de las partículas y más del 60% de CO₂ según estimaciones de Puertos del Estado una mejora que situará a Cádiz entre los puertos pioneros de España en suministrar energía eléctrica a cruceros.

La industria turística marítima llega preparada a este escenario varias de las grandes navieras internacionales ya cuentan con cruceros compatibles con OPS entre ellas MSC Cruceros, Costa Cruceros, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, AIDA, TUI Cruises, Celebrity Cruises, Holland America Line o Disney Cruise Line cuyos barcos más modernos incorporan sistemas de conexión a tierra que permiten recibir electricidad en puerto y reducir emisiones durante su estancia a bordo muchas de estas compañías incluyen escalas regulares en Cádiz especialmente en temporada alta lo que facilitará que las primeras pruebas se realicen con un crucero preparado para esta tecnología.

Aunque la instalación se encuentra muy avanzada Endesa mantuvo en su día la previsión de que el sistema iba a entrar en funcionamiento a partir de septiembre, algo que ha sido imposible, y a día de hoy no hay confirmación oficial sobre la fecha concreta para la puesta en funcionamiento de este nuevo sistema de abastecimiento de electricidad a los buques turísticos, aunque fuentes del sector indican que se calibra que sea en torno al día 15 de diciembre la fecha elegida para esta histórica presentación que colocará a Cádiz en el epicentro de los puertos más sostenibles de Europa. De la misma forma, tampoco se conoce el nombre del buque que pasará igualmente a la historia por ser el primero en recibir "luz gaditana" durante su estancia en puerto.

Las mismas fuentes indican que podría tratarse de un buque turístico consignado por Cadiship, que coincide también es que es, a su vez, una de las consignatarias más antiguas y conocidas de todo el panorama portuario gaditano. A pesar de todas esas incógnitas todo indica que ese momento está próximo y que Cádiz está a punto de abrir una etapa clave en la modernización energética de su puerto.

Lo que sí es cierto es que este mismo miércoles mismo se procederá a hacer pruebas, y no es la primera, con algún tipo de embarcación cuyo nombre no ha trascendido y que se ubicará entre el Muelle Reina Sofía y el Alfonso XIII para conectarle la "manguera" del enchufe y empezar a ver en tiempo real el funcionamiento de todo este innovador sistema.