El encuentro nacional de guías oficiales de turismo de Cádiz arranca con su inauguración en el Ayuntamiento

Un momento de la inauguración del encuentro de guías oficiales de turismo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha acogido este miércoles el acto de inauguración de la Asamblea de CEFAPIT (Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de Guías Oficiales de Turismo) y del IX Encuentro Nacional de Guías de Turismo 2025 que se celebra en la ciudad de Cádiz del 10 al 12 de diciembre.

Esta cita reunirá en la ciudad a más de un centenar de guías de turismo de diferentes puntos de la geografía nacional.

El encuentro ha estado presidido por la teniente de alcalde de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo.

En este encuentro organizado por la Asociación Provincial de Informadores Turísticos de Cádiz (APIT Cádiz) se pondrá en valor la excelencia turística y el compromiso del colectivo con la sostenibilidad, la profesionalidad y la promoción cultural de los destinos andaluces y españoles.

En esta edición, el programa de APIT Cádiz refleja la riqueza cultural y turística del destino gaditano, con especial protagonismo del flamenco, el caballo y la gastronomía. Entre las actividades previstas figuran una clase de flamenco en el Centro de Interpretación de La Merced, dirigida por el reconocido artista Jonatan Lande, y la asistencia al espectáculo de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, en Jerez, además de un almuerzo representativo de la gastronomía local.

El Patronato Provincial de Turismo de Cádiz colabora en la organización de esta asamblea general de CEFAPIT y la empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía se suma también a la celebración.

El encuentro de los guías turísticos españoles abordará, a través de debates y mesas de trabajo temas clave relacionados con la excelencia turística, como la sostenibilidad, la conciliación, la movilidad de autocares en las ciudades y la formación continua de los profesionales.

Los organizadores han previsto un programa para los delegados de la confederación y otro con actividades especialmente pensadas para que los asistentes conozcan los encantos de la provincia.

A las 9.15 de hoy miércoles 10 de diciembre se celebró la inauguración del IX Encuentro CEFAPIT 2025 en el Salón de Plenos Ayuntamiento de Cádiz. A las 10:30 hubo una visita panorámica guiada por la ciudad que llevó a los participantes al Oratorio San Felipe Neri y a la Catedral de la Santa Cruz.

A las 13.30 estaba previsto un almuerzo en la Peña Flamenca “La Perla”, con un espectáculo de este arte. Y a partir de las 16.00 horas y hasta las 20.00 horas se celebrará la primera sesión de la asamblea general ordinaria. La cena será en el restaurante Balandro o en el establecimiento del grupo Vélez en el Casino Gaditano.