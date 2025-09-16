Empieza el montaje del faro romano ante las Puertas de Tierra

Montaje de los andamios donde asentará el faro romano de 13 metros de altura que se instalará delante de las Puertas de Tierra.

El impacto que tendrá la celebración del Cádiz Romana a partir del viernes estará, en cierta medida, en las construcciones efímeras que se van a levantar en algunos puntos de la ciudad, a semejanza del recordado monumento que se levantó el pasado año con temática fenicia. Vuelve a elegir el Ayuntamiento el frente de las Puertas de Tierra como emplazamiento de la principal construcción, un faro romano de 13 metros de altura y 16 de ancho que evocará al “elemento que guiaba las rutas de la navegación de Cádiz-Roma, y especialmente el acceso al puerto de Gades”.

Este enorme monumento que se inaugurará este viernes ha empezado ya a tomar forma ante el edificio de Hacienda, donde ayer empezó la instalación del andamiaje que servirá de soporte de esta recreación romana.

Además de este faro romano, habrá recreaciones artísticas en la plaza de San Antonio (un monumento y un domus Balbi creados por Artecad) y en la fachada del Ayuntamiento, así como instalaciones florales en la rotonda Lucio Cornelio Balbo (al final del Campo del Sur) el Menor y en la fuente Lucius Junius Moderatus Columella (en la Plaza de las Flores).