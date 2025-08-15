La embajada de Argentina homenajea en Cádiz a José de San Marín, héroe de la independencia americana

La embajada argentina ha homenajeado en Cádiz al general José de San Marín, héroe de la independencia de America y cuya juventud pasó en Cádiz, ciudad con la que tuvo un vínculo muy especial.

El acto que ha tenido lugar con motivo del 176 'Paso a la Inmortalidad del General José de San Marín', se ha celebrado en la Plaza de San José, donde se encuentra ubicada la estatua en su honor, que fue inaugurada el 17 de agosto de 1975 cuando se cumplían 125 años de su fallecimiento.

Han estado presentes el alcalde de Cádiz, Bruno García; el embajador de Argentina, Wenceslao Bunge Saravia; el cónsul de Argentina en Cádiz, Sergio Servín; y el presidente del Instituto Sanmartiniano, José Luis Carrone. Asimismo han asistido el vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz, Juancho Ortiz; la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez; y varios concejales del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz.

¿Quién era José de San Marín y cuándo estuvo en Cádiz?

José de San Marín fue un militar y político argentino, conocido por ser el libertador de la Argentina y Chile, además de haber proclamado e impulsado la independencia del Perú. Es una de las figuras más trascendentes de las guerras de independencia hispanoamericanas junto a Simón Bolívar.

En abril de 1784, cuando tenía seis años, llegó con su familia a Cádiz –previa estadía en Buenos Aires– y se radicó luego en la ciudad de Málaga. Comenzó sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la Escuela de Temporalidades de Málaga en 1786. Ingresó al ejército español e hizo su carrera militar en el Regimiento de Murcia. Combatió en el norte de África, luego contra la dominación napoleónica de España y participó en las batallas de Bailén y La Albuera.

Con 34 años, en 1812, tras haber alcanzado el grado de teniente coronel, y luego de una escala en Londres, retornó a Buenos Aires, donde se puso al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se le encomendó la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo (que hoy lleva su nombre), que tuvo su bautismo de fuego en el combate de San Lorenzo. Se le encargó la jefatura del Ejército del Norte, en reemplazo del general Manuel Belgrano. Allí concibió su plan continental, comprendiendo que el triunfo patriota en la guerra de la independencia hispanoamericana solo se lograría con la eliminación de todos los núcleos realistas que eran los centros de poder leales a mantener el sistema colonial en América.

Nombrado gobernador de Cuyo, con sede en la ciudad de Mendoza, puso en marcha su proyecto. Tras organizar al Ejército de los Andes, cruzó la Cordillera de los Andes y lideró la emancipación de Chile, en las batallas de Chacabuco y Maipú. Luego, utilizando una flota organizada y financiada por Chile, y después de recibir instrucciones del Senado de Chile, atacó al centro del poder español en Sudamérica, la ciudad de Lima, y declaró la independencia del Perú en 1821. Finalizó su carrera de las armas luego de producida la Entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar, en 1822, donde le cedió su ejército y la meta de finalizar la liberación del Perú.

En la Argentina se lo reconoce como el Padre de la Patria y el «Libertador», y se lo valora como el principal héroe y prócer del panteón nacional. El ejército argentino lo reconoce como general de la nación sin asignarle ningún grado especial. En Perú también se lo recuerda como el Fundador de la Libertad del Perú, el Fundador de la República, el Generalísimo de las Armas y el Protector del país. El Ejército de Chile le reconoce el grado de capitán general.