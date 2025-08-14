Primera inversión para que los parques infantiles de Cádiz tengan islas de sombra

El Ayuntamiento de Cádiz se propuso, hace ya un tiempo, que los parques infantiles de la ciudad estuvieran dotados de islas de sombra que permitan a los niños jugar en los días y horarios más calurosos o expuestos al sol; una propuesta que se ha debatido incluso en el Pleno municipal y que motivó, al poco de llegar el PP, un cambio de destino de unos fondos Next Generation concedidos a la ciudad precisamente para iniciar este proyecto.

Este jueves esos primeros pasos se han traducido en un primer expediente que va a salir a licitación. Tal y como ha anunciado el alcalde, se inicia el concurso público para suministrar e instalar las denominadas islas de sombra en ocho parques infantiles de la ciudad. Una actuación que según ha precisado Bruno García responde a una primera fase, a la que seguirán inversiones municipales para seguir ampliando el número de estos toldos de protección de las zonas de juego.

Así, con un presupuesto de 291.851,66 euros y un plazo de ejecución de apenas dos meses, van a contar con islas de sombra los parques infantiles de Cortadura, Cinco Continentes, Campillo de Puntales, Marconi, Parque Genovés, Real Hospital de Segunda Aguada, Canalejas y Campo de Aviación de Loreto.

Gestión del yacimiento Gadir

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado este viernes el expediente de contratación para la licitación del servicio de gestión integral del Yacimiento Arqueológico Gadir, uno de los equipamientos más visitados de la ciudad.

En este servicio que sale nuevamente a concurso se incluyen visitas guiadas y atención al público en el interior del yacimiento, la gestión del punto de venta interior, el mantenimiento de los restos arqueológicos y su promoción y difusión a través de las redes sociales.

Sale por un precio de licitación de 111.278,09 euros (IVA incluido) y el contrato cuenta con una duración de un año prorrogable por dos anualidades más.