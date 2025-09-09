Elegida la doctora Felicidad Rodríguez como nueva presidenta del Colegio de Médicos de Cádiz

La doctora. Felicidad Rodríguez Sánchez ha sido proclamada presidenta del Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz (COMCADIZ). Así lo ha comunicado la Junta Electoral, que ha declarado electa esta candidatura conjunta, única que ha concurrido al proceso de elecciones a todos los cargos de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cádiz convocado el pasado 19 de agosto. La doctora Felicidad Rodríguez sustituye al doctor Juan Antonio Repetto en la presidencia del COMCADIZ.

La nueva Junta Directiva del COMCADIZ queda constituida de la siguiente forma:

Presidencia: Mª Felicidad Rodríguez Sánchez

Mª Felicidad Rodríguez Sánchez Vicepresidencia 1º: Antonio Ares Camerino

Antonio Ares Camerino Vicepresidencia 2º (formación) Julián López Alvaro

Julián López Alvaro Vicepresidencia 3º (tesorero) : Antonio Salat Martí

: Antonio Salat Martí Secretaría General: Mª Carmen Sebastianes Marfil

Mª Carmen Sebastianes Marfil Vicesecretaría: Mª Pilar Moreno Paredes

Mª Pilar Moreno Paredes Sección de Médicos de Atención Primaria: Antonio García Navas

Antonio García Navas Sección de Medicina Hospitalaria: Josefa Luisa Ortega García

Josefa Luisa Ortega García Sección de Médicos de Ejercicio Privado: Julio Infante Duréndez

Julio Infante Duréndez Sección de Médicos en Formación de Especialidad: Blanca Pizarro Fargallo

Blanca Pizarro Fargallo Sección de Médicos Jubilados: Antonio Lorenzo Peñuelas

Antonio Lorenzo Peñuelas Sección de Médicos en Promoción de Empleo: Beatriz Alonso Gil

Beatriz Alonso Gil Sección de Médicos de las Administraciones Públicas: Manuel Ángel Gracia Romero

Manuel Ángel Gracia Romero Sección Médicos Tutores y Docentes: Ana Santaella García

Ana Santaella García Delegación Territorial de la Bahía de Cádiz: Mª Carmen Fidalgo Campaña

Mª Carmen Fidalgo Campaña Delegación Territorial del Campo de Gibraltar: David J. Deblas Sandoval

David J. Deblas Sandoval Delegación Territorial Marco de Jerez-Sierra: Alfredo Luis Michán Doña

Doctora Felicidad Rodríguez Sánchez

La doctora Felicidad Rodríguez Sánchez es actualmente vocal de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) y de la Comisión de Deontología y Ética Médica del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y ha sido hasta ahora secretaria de la Comisión de Ética y Deontología Médica del Colegio de Médicos de Cádiz. Forma asimismo parte del Grupo de Trabajo ‘Medicina y final de la vida’ del Colegio de Médicos de Cádiz.

Felicidad Rodríguez es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz. Ha realizado cursos de postgrado en el Institute of Child Health de la Universidad de Londres. Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, con Premio Extraordinario de Doctorado, es profesora de su Facultad de Medicina, de la que ha sido decana. Su área de trabajo e investigación es la embriología y la genética médica.

Fue directora de Relaciones Institucionales y vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz. Es directora de la sede del Campo de Gibraltar de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y codirectora del Máster Propio en Sanidad Marítima de la Universidad de Cádiz. Es editora de la revista Educación Médica (ELSEVIER).

Es External Expert de la European Education and Culture Executive Agency (EACEA) de la Comisión Europea. Profesora honoraria de la Universidad de Constanza, ha impartido docencia en la facultad de Medicina Agostino Gemelli y en las universidades de La Habana, Técnica de Loja y de Guayaquil en Ecuador.

Académica de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y de la Academia Médico-Quirúrgica Española, es vicepresidenta del Instituto de Academias de Andalucía. Entre los reconocimientos recibidos destacan el Premio Medicina Gaditana 2019 del Colegio de Médicos de Cádiz, la Medalla de Virgili de la Facultad de Medicina de Cádiz, la Medalla de las 4 sinagogas sefarditas del Consejo de la Comunidad Sefardita de Jerusalén, la Medalla de Oro de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia y la Medalla de Plata de la Agrupación Española de Fomento Europeo.

Ha sido distinguida con la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco del Ejército de Tierra y es madrina del Estandarte del RACTA 4.