La electrificación de los muelles de Cádiz tendrá que esperar un poquito todavía

Cádiz/‘Puertos comprometidos con sus ciudades’. Así se titulaban unas jornadas celebradas en Santander en las que el puerto de Cádiz participó en el pasado mes de septiembre. Allí, al igual que se hizo en la Casa de Iberoamérica en lunes pasado y este jueves en Nápoles, Teófila Martínez ha proporcionado detalles sobre el proyecto de integración puerto- ciudad en el que está trabajando el Ayuntamiento gaditano conjuntamente con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC).

Este lunes volvió a repetir la ex alcaldesa de Cádiz que no quería que éste fuera sólo un proceso urbanístico sino que fuera más allá de lo físico para ser un sueño con matices económicos, culturales y sociales que aportaran algún día grandes beneficios a la ciudad.

Ya se habla de empezar con la obra de remodelación del Muelle Ciudad que ahora resulta que está pendiente de un protocolo, del que realmente nunca se habló, con la Junta de Andalucía, ya que sobre esa obra de integración parecía que ya estaba ya todo hablado, protocolizado y firmado por el ente autonómico gobernado por Juanma Moreno.

Sobre lo que sí hay ya total seguridad es que en cuestión de poco tiempo, el puerto de Cádiz se convertirá en el primero de España en electrificar sus muelles. O al menos uno de sus muelles. Para eso, de momento, la potencia eléctrica que le llega al puerto de Cádiz no da para mucho. Tan sólo se podrá instalar un único enchufe y en un único puerto, por lo que aún nos encontraríamos lejos de hacer realidad algo que, en cuestión de años, será obligatorio en todos los puertos españoles.

Teófila Martínez dijo ya en varias ocasiones que en septiembre se empezarían a hacer pruebas, pero llegó y pasó septiembre y no se han podido hacer pruebas porque la obra no ha terminado aún. Llegó octubre y parece que la cosa está aún verdecilla, tanto que la propia Autoridad Portuaria indica que se va a hacer todo lo posible por hacer las primeras pruebas de esa electrificación de los muelles antes de finales de año.

Este nuevo sistema de electrificación bautizado como OPS permitirá ofrecer conexión eléctrica a los cruceros durante su escala en la ciudad.

O al menos, de momento, a un sólo crucero, ya que, en sus inicios sólo se podrá instalar un único enchufe al que se podría conectar un único barco, algo que dista aún bastante del ambicioso proyecto que supone este sistema OPS y que nos hará pioneros en Europa.

Fue a inicios del pasado mes de junio cuando la Autoridad Portuaria inició la ejecución de las obras de la línea de evacuación entre la subestación Las Cortes y el puerto de la Bahía de Cádiz para así poder electrificar su muelle Alfonso XIII, puesto que la red eléctrica existente en esos momentos en el puerto no podía satisfacer la demanda del sistema OPS. Así se requería la ampliación de la subestación eléctrica Las Cortes y la instalación de la línea de evacuación de energía eléctrica desde la subestación hasta el puerto.

Según los cálculos elaborados por Puertos del Estado, la reducción de emisiones que se logra tras sustituir la generación eléctrica a bordo por la conexión del propio buque a la red es bastante significativa. Tanto es así y tanta es la batalla que las navieras le están planteando a la contaminación que la gran mayoría de los buques que se construyen a día de hoy en los principales astilleros del mundo están ya dotados de la posibilidad de conectarse con la red eléctrica para así poder evitar que durante su estancia en puerto tenga que mantener los motores en marcha, con lo que esto significa en lo que a contaminación y ruido se refiere.

Cádiz necesita con más potencia eléctrica

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, presidida por Teófila Martínez, y el Ayuntamiento de Cádiz, con Bruno García a la cabeza, le han pedido a la Junta medie con el Gobierno central, y más concretamente con Red Eléctrica, para que la Bahía de Cádiz pueda tener infraestructuras suficientes como para poder contar con la potencia y el flujo de electricidad suficiente para poder afrontar los proyectos con los que sueña la ciudad. Pero aún está por ver si el equipo de Pedro Sánchez responderá con la agilidad que necesita tanto Cádiz como su puerto. Y, de hecho, si no fuera así, muchos de estos proyectos no podrían ver la luz por culpa de no contar con energía suficiente.La Autoridad Portuaria y la presidenta en concreto volvió a reclamarlo este lunes durante unos debates creados en tornos a la popular agenda 2030 sobre asuntos pendientes que tiene la ciudad. Así reclamó nuevamente a Red Eléctrica Española, que es de quien depende el incremento de la potencia para el resto, no sólo el puerto sino la industria en general pueda hacer frente a las necesidades, en el caso nuestra de electrificación que se reclama como objetivo de sostenibilidad.