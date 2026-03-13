Los dueños, responsables de los daños que sus mascotas provoquen en la vía urbana

Los propietarios de mascotas, también en Cádiz, no se libran de las normas impuestas por la Ley de Bienestar Animal. Vistas estas exigencias, lo cierto es que, por lo menos en la ciudad de Cádiz, muchos de ellos no la cumplen por el momento.

Estas son algunas de las normas de obligado cumplimiento:

“La persona responsable de un animal será también responsable de los posibles daños, perjuicios o molestias que pudiera ocasionar a personas, otros animales o cosas, a las vías y espacios públicos y al medio natural”.

Se obliga al propietario a “evitar que los animales depositen sus excrementos y orines en lugares de paso habitual de otras personas, como fachadas, puertas o entradas a establecimientos, procediendo en todo caso a la retirada o limpieza de aquellos con productos biodegradables”.

Está prohibido mantener “de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas y similares”.

Junto a todo ello, la Ley obliga a que las personas que opten a ser titulares de perros “deberán acreditar la realización de un curso de formación para la tenencia de perros que tendrá una valides indefinida”.

En el caso de la tenencia de perros y durante toda la vida del animal, “la persona deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importa de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados”, algo que no es nada normal actualmente.