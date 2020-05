La relación del alcalde con el Partido Popular en general se ha convertido en un partido de tenis. Pelota va. Raquetazo viene. González y populares, populares y Kichi, vienen protagonizando en los últimos días una especie de duelo permanente en las redes sociales, con algunos mensajes con el tono un tanto elevado. Así, si el alcalde dice que el PP “no tiene escrúpulos”, los populares lo llaman “el rey del bulo”. Y si el grupo municipal del PP ataca a González por ocupar a los centenares de voluntarios inscritos a raíz del estado de alarma en “vigilar las redes sociales”, el alcalde se defiende afirmando que el PP olvidó “al corazón más humilde y trabajador” de Cádiz.

Las últimas decisiones del gobierno local, las últimas críticas o reivindicaciones de la oposición, o los últimos acontecimientos incluso en la esfera nacional han servido para que unos y otro mantengan un enfrentamiento casi permanente en la red. Kichi contra el PP. El PP contra Kichi.

Uno de los episodios más encendidos lo ha provocado estos días la denuncia del PP del uso que el Ayuntamiento estaba dando a los voluntarios de Protección Civil durante el estado de alarma. Críticas de las que se hizo eco un periódico digital (ok diario) y que provocaron la repulsa de José María González. “Así funciona un matonismo político en el que son capaces de faltar el respeto, insultar y poner en la diana hasta al voluntariado de la ciudad. Consiento contra mí cualquier crítica, permito contra mí hasta que me llaméis cacique o fascista como habéis hecho desde la derecha en otras ocasiones. Soporto hasta que me cosáis a denuncias para intentar amedrentarme. Pero no voy a dejar que lo hagáis con los vecinos y vecinas de Cádiz”, afirmaba el alcalde el sábado en las redes sociales. Y al hilo de estos hechos, tachaba a los populares de “utilización mezquina que estáis haciendo de esta crisis”, de “mentirosos” o de “no tener escrúpulos”, además de insistir en que los miembros de este partido “os habéis gastado nuestro dinero público en gambas, Campari, comilonas y autobombo”.

“No atacamos a los voluntarios, denunciamos que tus asesores los usan para que vigilen las redes y no para ayudar a Protección Civil”, respondía el grupo municipal del PP, iniciándose una guerra en relación a los bulos. El alcalde dice que el PP está en contra de perseguir los bulos. “El que se inventó que la anterior alcaldesa había envenenado a 15.000 personas en Loreto y fue condenado por calumnias. El que persigue a los periodistas que no le aplauden ahora quiere ser defensor de la prensa. Él sí que es un bulo”, le respondieron los populares.

El nuevo nombre del estadio Ramón de Carranza también ha provocado otro enfrentamiento. “Cientos de familias pidiendo ayudas municipales que nunca llegan, miles de gaditanos afectados por despidos o Ertes, los autónomos sin apoyo municipal, los hosteleros sin saber si pueden ampliar terrazas o bonificarán impuestos, pero para Kichi el problema de Cádiz es este”, afeaba el PP.

Y la pérdida del contrato de Navantia ha provocado el (pen)último ‘careo’. El PP acusa a la izquierda de la pérdida del contrato y del silencio posterior a la noticia. “Tergiversan, señalan, acusan de perder un contrato que no suponía carga de trabajo ninguna, y de camino, le echan la culpa a este alcalde que no tiene competencia en esta materia. El PP no tiene escrúpulos en utilizar la carga de trabajo igual que utiliza los muertos del Covid o utilizó a las víctimas del terrorismo contra quien se interpone entre ellos y el poder. Porque el PP gobierna o gobierna, todo lo que hay en medio es ETA, Venezuela o anti patriota”, respondía el alcalde.