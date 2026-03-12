Una docena de nuevos proyectos agotarán el suelo que queda libre para hoteles en Cádiz

Cádiz tiene en marcha, o en fase de estudio, una docena de nuevos hoteles en la ciudad. Cuando todos estén ya en marcha, para que lo que aún quedan en algunos casos unos cuantos años de espera, la oferta de plazas hoteleras en la capital se habrá incrementado cerca de un 50% respecto a la actualidad, acercándose a las 6.000 camas.

Este incremento en el alojamiento tradicional, una vez congelados nuevos proyectos de viviendas y apartamentos turísticos, coincide con el fuerte aumento en el número de visitantes que experimenta la ciudad. El año pasado los hoteles batieron su récord de ocupación, superando los 320.000 clientes.

Esta docena de proyectos ya conocidos agotarán la casi totalidad del suelo de la ciudad donde aún se permiten abrir nuevos hoteles, tras el plan de contención aprobado por el Ayuntamiento hace unos meses y que limita la ejecución de nuevos planes a los edificios catalogados de Grado O, por su alto valor histórico y urbanístico.

De esta forma, a medio plazo Cádiz habrá consumido todo el espacio destinado a hoteles en su término. Solo operaciones de desarrollo urbano pendientes, como el polígono exterior de la Zona Franca, podrían incrementar algo la planta hotelera a largo plazo.

Con todo, todo lo que ahora está ejecutándose y lo que está todavía en papeles, permitirá a Cádiz salvar el histórico déficit de plazas hoteleras que ha sufrido y que ha dificultado su desarrollo turístico. Una falta de centros de alojamiento en épocas pasadas que llevaron a los ayuntamientos de Carlos Díaz y Teófila Martínez a aprobar sendos planes para atraer cadenas del sector a Cádiz.

La oferta hotelera que falta en Cádiz

Hoy, el mayor déficit sigue siendo la ausencia de hoteles de 5 estrellas, de los que aún carece la capital. Un servicio que se considera vital para conseguir que Cádiz sea puerto base para la salida de cruceros. Hay que tener en cuenta que por mar llegan al año más de 600.000 visitantes.

La posibilidad de ser puerto base gracias a tener hoteles de la máxima categoría supondría un importante ingreso económico extra en la ciudad. Son pasajeros normalmente con un importante nivel adquisitivo.

Hoy se está trabajando ya en la última fase del que será el primer hotel de 5 estrellas en Cádiz, en el número 21 de la Alameda. Lo gestionará el Grupo Meliá a través de su marca The Meliá Collection. Los trabajos de remodelación de los edificios donde abrirá el hotel, de 40 habitaciones, ya afrontan su última fase.

También de 5 estrellas, pero además de Gran Lujo será el hotel de 120 habitaciones en la Punta de San Felipe. Aquí el problema está en la falta de agilidad del Estado a la hora de autorizar esta obra en suelo portuario.

Y también de 5 estrellas será el Hotel Barceló en el edificio del vestíbulo de la estación del tren. Un proyecto que lleva años esperando y que ha estado, por ello, a punto de fracasar. Ahora parece que los problemas administrativos desde el Ayuntamiento se han solventado por lo que las obras deberían de iniciarse este mismo año. Serán unas 180 habitaciones.

En estos días se ha reactivado el proyecto en la Casa del Almirante, un histórico de la ciudad, para 25 habitaciones, mientras que avanza a muy buen ritmo la remodelación de uno de los edificios que forman parte de la Casa de las Cuatro Torres, como ampliación del hotel que ya funciona en este conjunto histórico.

Además, el Hotel Gran Luna de Cádiz, que ocupa la tribuna del estadio Nueva Mirandilla, prevé su apertura este verano, con 240 habitaciones.

También en desarrollo está el proyecto de un grupo onubense que unirá las fincas del 33 de la calle Rosario y el 44 de Cánovas del Castillo, y pronto se iniciarán los trabajos del primer hotel que se levantará en el polígono exterior de la Zona Franca, en la calle Gibraltar

Junto a todo ello, hay proyectos hoteleros en Sopranis y en la avenida de Portugal.

El Grupo Santos, nacido en Cantabria, prepara también su desembarco en Cádiz. Será en uno de los extremos de Valcárcel donde tenía pendiente construir Zaragoza Urbana. Habrá que ver si la nueva empresa asume el proyecto de la firma aragonesa o, por el contrario, apuesta por un diseño nuevo. Igualmente, queda por definir el hotel que irá en el edificio del Pirulí de Telefónica. La empresa de telecomunicaciones vendió este edificio y el de su histórica central de la calle Ancha (donde irán apartamentos turísticos) a Ilunion, una firma del Grupo Once, que hasta ahora no ha aportado datos sobre ambas operaciones.

Ejecutados estos proyectos, la ciudad habrá agotado casi todo el suelo destinado a nuevos hoteles.