"El objetivo es que toda la flotilla hidrográfica quede renovada"

–Esta semana ha dado usted una conferencia sobre las ‘Curiosidades y anécdotas de la cartografía española’, ¿Cuál es la que más destacaría?

–La conferencia está limitada a los 225 años que cumplimos este año como herederos de la Dirección de Hidrografía. Hay muchas curiosidades, hijas de su tiempo. De las más singulares, hay una que está referida al segundo de los directores que tuvimos aquí, Felipe Bauzá, y al tercero, Martín Fernández de Navarrete, hablo del periodo entre 1815 y 1844, un periodo convulso. Resulta que Felipe Bauzá fue el encargado, como cartógrafo y geógrafo que era, de hacer un dictamen para hacer la división territorial de España. Entonces eran provincias totalmente distintas, Galicia por ejemplo era todo una provincia y él propuso las cuatro actuales. Su propuesta más o menos fue la aprobada por el secretario de Estado Javier de Burgos en 1833. Así que uno de los directores de aquí es el responsable de la iniciativa en que hoy día se sustenta nuestras provincias, un asunto muy desconocido. Y además, curiosamente, el siguiente director Fernández de Navarrete –ellos eran muy amigos, se llevaban muy bien– era de La Rioja. Felipe Bauzá había propuesto en general que los nombres de las provincias fueras los nombres de las capitales, pero en el caso de La Rioja su capital es Logroño, ahí no coincide. Pero fue porque Fernández de Navarrete, en una intervención encendida en Las Cortes defendió el nombre de La Rioja para que se conservara. Como la denominación de origen del vino de La Rioja es de 1926, podemos concluir que lleva ese nombre gracias a la defensa de uno de mis predecesores para que se conservara el nombre de La Rioja. Esa anécdota me gusta mucho.

–La ponencia se enmarca dentro de los actos de celebración del 225 aniversario de la Dirección de la Hidrografía en España (1797-2022). ¿Cuál es el plan para esa efemérides?

–Llevamos todo el año haciendo actuaciones de este tipo, esto es un granito de arena más de las bastantes que hemos hecho. Todos los barcos del centro han ido haciendo conferencias durante las campañas hidrográficas en los sitios de España donde paraban. Por ejemplo en todo el Mediterráneo, en varias de las islas Canarias, el pasado lunes se dio otra conferencia en San Fernando por uno de mis antecesores más próximos, el capitán de navío Juan Aguilar, sobre las campañas de Filipinas en el siglo XIX que es otro de esos hechos muy desconocidos por el público en general. Y a partir de aquí, para cerrar el año, pretendemos hacer un acto central un poco más potente, pero seguramente a partir de enero aunque traspasemos el año, para invitar a autoridades locales, de la Armada, de otros servicios geográficos nacionales...

–Ha dado últimamente conferencias sobre las ‘Curiosidades de la primera vuelta al mundo’ que ha celebrado recientemente también un importante aniversario, ¿con cuál se queda de esa expedición?

–La curiosidad más relevante de las que presenté es que en el momento en que se dio la vuelta al mundo el calendario que se usaba era el juliano. Entonces hay discrepancias de los datos del Archivo de Indias entre los días de la semana y las fechas concretas. El calendario gregoriano que usamos hoy se implantó en España y casi toda Europa en 1582, de modo que el 5 de octubre de 1582 pasó a ser el 15 de octubre de 1582 y ahí se saltaron diez días. Yo creo que por ahí van esas discrepancias. Y eso podría significar que, aunque el 6 de septiembre de 1522 sí llego el ‘Juan Sebastián de Elcano’ a Sanlúcar, y por tanto el 6 de septiembre de 2022 sí se cumplieron 500 años en términos de fechas, igual no se cumplieron en términos de días.

–Es usted dado a contar curiosidades, ¿le gusta especialmente lo costumbrista o es lo más divulgativo?

–Bueno, porque es más divulgativo, sí, es más entretenido. Al alejarse del lenguaje técnico, cuando la audiencia no es tan técnica, es mejor orientación.

–Estrena el cargo de director del Instituto Hidrográfico de la Marina desde hace solo unos meses, ¿se ha encontrado lo que esperaba?

–Sí, porque llevaba un año destinado ya aquí. Entre barcos hidrógrafos y destinos en el Instituto Hidrográfico he estado alrededor de 17 años, no seguidos, pero llevaba un año aquí antes de coger el mando.

"La secretaria de Estado anunció una dotación inicial de 40 millones para los buques hidrográficos, pero serán más"

–¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta en este nuevo puesto?

–Me va a tocar una época de afianzar muchas de las iniciativas que empezó mi antecesor y los anteriores y va a ser una época de cambios importantes que van a afectar a la producción de la cartografía náutica oficial del estado, que es lo que hacemos aquí. Por un lado, está prevista la construcción de buques hidrógrafos nuevos y la sustitución de los actuales. El plazo de ejecución es plurianual, son varios años y a lo mejor yo no veo en plena operatividad la nueva flotilla pero sí que me va a tocar organizar, planificar e impulsar los pilares de la nueva flotilla hidrográfica. Y por otro lado, coincide también en este decenio el cambio del estándar internacional de cartografía electrónica, que es un asunto un tanto técnico. Es un poco como cambiar los barcos, pero en tierra. Es decir, todo el estándar internacional, la codificación de las cartas náuticas, el sistema de producción, las herramientas de software para su producción va a cambiar. Eso va a afectar a la organización de aquí, a los medios disponibles, incluso a la ubicación de las personas, la formación del personal que disponemos… Es un reto importante que me va a tocar arrancar. Otro aspecto es afrontar el hecho de que poco a poco la producción en papel irá mitigándose y desapareciendo porque esa es la tendencia general. Nosotros tenemos imprenta y la obligación como servicio público de dar cartas a los peticionarios, un navegante al que tienes que darle la carta actualizada. Tenemos muchos clientes en formato papel que aún durarán unos cuantos años pero poco a poco, sobre todo las grandes navieras, ya están utilizando sistemas electrónicos.

–¿Se va a dar prioridad a la entrega electrónica?

–Depende del tipo de usuario. Nosotros servimos a todos los actores del mar, desde los barcos mercantes grandes hasta la navegación deportiva, así que depende del usuario.

–Los buques hidrográficos datan de los años setenta ¿Cómo va el proceso de renovación de la flotilla?

–Ha habido un anuncio de la secretaria de Estado de Defensa de que se van a renovar los dos buques hidrográficos costeros y ya en 2023 va a haber una dotación presupuestaria para arrancar, quiere decir que se establecerá la oficina de programa, el tipo de contratación cómo será, ajustar los diseños –que ya están propuestos– y yo creo que en torno a tres años estarán en servicio. Esos son los dos buques costeros, que son barcos pequeños, más automatizados que los actuales, menos ruidosos; en fin, como debe ser un barco de este tipo hoy día. Y existe otro en proceso, no de obtención como estos sino un poco antes porque lleva más retraso administrativo, que será un buque oceánico más grande y tendrá, además de las capacidades de un buque hidrográfico en aguas ya oceánicas, tendrá capacidades de apoyo militar, de apoyo naval.

"La nueva flotilla estará formada por tres barcos, uno grande y dos más pequeños, y cinco lanchas hidrográficas"

–¿Esos buques son como el actual 'Tofiño'?

–No, serían como el actual 'Antares', más pequeños que el 'Tofiño', y el buque oceánico un poco más grande. Serán buques costeros preparados para trabajar en aguas de entre 0 y 100 metros de profundidad, en aguas menos profundas.

–¿Se sabe si el proceso es de compra o construcción?

–Todo apunta que es construcción, esperemos que no sea compra. Esa decisión no sé en qué momento está hoy, pero en principio será construcción.

–¿Y la dotación económica de esa inversión?

–La secretaria de Estado anunció una dotación inicial de unos 40 millones de euros pero serán más porque son dos barcos. Para la anualidad siguiente...

–¿Con eso sería suficiente, tendiendo en cuenta que hace veinte años la flotilla hidrográfica contaba con seis buques?

–Sí. Con la incorporación de la tecnología y el estudio de lo que tenemos que actualizar con más premura y que garantice la seguridad de la navegación, en principio hemos diseñado la nueva flotilla dimensionándola a lo que creemos que vamos a necesitar. Serán entonces tres barcos, uno grande y dos pequeños, y luego cinco lanchas hidrográficas, buques de muy pequeño porte manejados por muy pocas personas, que ya tenemos el concepto arrancado porque tenemos ya un núcleo de ese tipo con tecnología de buques autónomos que trabajarán en aguas portuarias, cercanas a puerto, las zonas que son más peligrosas para la navegación.

–¿Sustituirán a los actuales buques?

–Sí, el objetivo es que toda la flotilla hidrográfica quede renovada, toda.

"Las nuevas cartas náuticas de la isla de La Palma estarán en venta en el segundo semestre de 2023"

–La Carraca construyó los últimos buques hidrográficos, de modo que es fácil pensar que los astilleros gaditanos puedan salir beneficiados de esa inversión del Ministerio de Defensa.

–No está en mi mano esa decisión pero es muy posible, sí.

–La tecnología ha cambiado el día a día en el trabajo cartográfico en poco tiempo y se acentuará con el cambio de estándar internacional ¿estamos al día en esa modernización?

–Tenemos un plan de preparación, estaremos preparados para afrontarlo, sí.

–Actualmente el Instituto Hidrográfico está en proceso de actualización de las cartas náuticas en la isla de La Palma, ¿en qué punto está esa campaña?

–El 'Tofiño', que está allí todavía, ha hecho la parte más compleja que es la batimetría, es decir, el cálculo de las profundidades en la nueva zona creada por el proceso eruptivo, más allá de la nueva costa digamos. Y falta plantear la obtención de la nueva línea de costa, peso eso es lo más sencillo. Todos esos datos batimétricos pasarán el proceso de validación aquí, de control de calidad, y una vez que se tengan todos los objetos de la carta pues se publicará. Las nuevas cartas de esa zona estarán a la venta en el segundo semestre de 2023.

–Usted ha participado en el proyecto para la ampliación de la plataforma continental española que está en proceso actualmente en la ONU, imagino que estará contento de que vaya a aprobarse después de tanto tiempo de espera y trabajo.

–Es un trabajo de muy largo plazo. El grupo técnico de ampliación se creó en 2005 y estamos en 2022. Se han presentado tres zonas de ampliación de acuerdo a una serie de criterios técnicos y científicos en los que participamos varios organismos, uno para el banco de Galicia, un proyecto compartido con Francia, Inglaterra e Irlanda y al oeste de las islas Canarias. El que está en proceso de defensa, su último tramo, es el de Galicia que esperemos que en 2023 esté cerrado y reconocido.

–El apoyo militar de España a Ucrania, ¿les afecta en algo, hay algún tipo de movilización en el Instituto Hidrográfico?

–No esencialmente. Lo único que nos afecta, pero no está en el ámbito del apoyo militar, es que el Instituto Hidrográfico, dentro de la Organización Marítima Internacional y de la Organización Hidrográfica Internacional, es desde hace muchos años, desde 1975, coordinador de los radioavisos náuticos de la zona del Mediterráneo, Mar Negro y Mar de Azov. Entonces somos coordinadores de eso y tenemos a personal específicamente dedicado a eso 24/7, pues la seguridad de la navegación en una zona de guerra, lógicamente se ve comprometida por la propia guerra.