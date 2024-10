El Dios Momo de Cádiz toma cuerpo en Jesús Bienvenido

Cádiz/“Para currelantes, parados, jubilados, estudiantes, amas de casa, emigrantes sin color...”. Con este mensaje, el maestro de ceremonias Jesús Bienvenido, reencarnado en el Dios Momo del Carnaval y parte los integrantes de la banda gaditana The Agapornis anuncian a su público, en concierto, su más estrecha colaboración: el disco 4 suite de Momo.

Sobre un escenario que se transforma en carpa circense, lo hacen ante los presentes, testigos de una metamorfosis de ritmos y sonidos envueltos en distintos estilos musicales, fundidos con canciones que retornaron del Carnaval de Cádiz.

Pasen y vean. Desde el pop-rock hasta la cumbia, desde el ska hasta la rumba, desde el rock andaluz hasta el reggae, pasando por el swing, el funk o la balada rock. Todos los estilos posibles caben en la carpa de Momo y su banda. También el demonio, el primate, el ladrón y el currelante, cuatro de los personajes a los que da voz y voto el artista y a los que la curtida banda de 7 músicos se encarga de ponerle el ritmo vital.

4 suites de Momo nace de la simbiosis del polifacético cantante y compositor con parte de la banda más representativa en su género The Agapornis: el funk, el soul y el rock inspirado en los clásicos de los años 60 y 70. Es ahora, después de años de colaboración, cuando plasmarán este proyecto musical en un formato que resurge como el ave Fénix, el cada vez más demandado vinilo.

Portada del disco '4 suites de Momo'.

Además del músico y parte de la banda gaditana (batería, bajo, guitarra, vientos y coro), se suman al disco 4 suites de Momo el teclista Fran Lozano y el percusionista Raúl Domínguez Botella, este último asiduo colaborador de Jesús Bienvenido en sus espectáculos músico-teatrales, El Balsero y El Rámper.

Jesús Bienvenido, que se encuentra ahora en Bélgica hasta el próximo mes de noviembre, desgrana desde ese país cómo ha sido todo el proceso creativo del álbum. “La colaboración surge después del confinamiento, cuando ya se puede empezar a trabajar. Deseaba tener un espectáculo de gran formato, con un mayor aforo de público, dar un plus a mi música y hacernos un hueco en los grandes festivales -explica-. Y me puse en contacto con Javi Cabañas, componente de la formación gaditana The Agapornis”.

Ahí empezó todo. “Decidí dar formato de canción a algunas composiciones, que nacieron de popurrís y presentaciones de mis comparsas en el Carnaval de Cádiz. Con esa base, la banda se encargó de dar personalidad y color a esas canciones”. Añade Bienvenido al respecto que “ya había hecho algo parecido con el disco El callejón de los santos, que más tarde daría pie a un musical en el que colaboraron artistas de la talla de India Martínez, Javier Ruibal, Pasión Vega, Manuel Carrasco o David Palomar".

No son pocos los escenarios de Sevilla y Cádiz que ha pisado la banda 4 suites de Momo, además del Festival Sierra Fest, desde que estrenaran su disco en la Central Lechera de Cádiz en marzo de 2021. Bienvenido, muy satisfecho, resume: “Estamos muy contentos con el resultado, hemos grabado en directo toda la base del disco, todos los temas, con baterías, bajos y guitarras. Después hemos ido añadiendo los vientos, los teclados, las guitarras españolas, las coros y las voces. El resultado es muy bonito”.

Para conocer a qué suenan las 14 canciones que componen el vinilo, los seguidores de estos músicos tendrán la oportunidad de ser parte del lanzamiento mediante una campaña de crowdfunding que se activó el pasado mes de septiembre y que se encuentra al 43% de su objetivo final.

Ya había utilizado anteriormente Jesús Bienvenido este método de financiación con el disco Sean Bienvenidos. “La idea del crowdfunding es hacer frente a los gastos de realizar el disco en un estudio, la masterización, la mezcla y la fabricación. Es una manera de dar visibilidad al proyecto antes que salga a la luz”, apunta.

Jesús Bienvenido en plena grabación del disco '4 suites de Momo'. / Cedida

La campaña de crowdfunding concluirá a principios del mes de noviembre y los participantes que hayan compartido esta experiencia de mecenazgo, recibirán en diciembre el vinilo 4 suites de Momo junto con el resto de recompensas adquiridas: camisetas con la portada del disco y que llevan impresa una lámina realizada por el arquitecto de la localidad vecina de Puerto Real Manuel Rod, totebags y también el mencionado disco Sean Bienvenidos. Incluso el usuario, sin adquirir recopensas, puede colaborar en la campaña con pequeñas aportaciones.

Jesús Bienvenido tiene claro que la corriente musical de ahora son los singles. “Al no tener discográfica, grabar un disco es un gasto muy grande y se vende poco”, comparte.

La música y el teatro de Bienvenido

Múltiples son los proyectos en los que ha estado involucrado Jesús Bienvenido los últimos tiempos. Entre otras, fue idea suya cantarle a la normalidad, buscando la sonrisa tras las mascarillas impuestas por la pandemia de Covid-19, con la canción Me suena a gloria. Otra se llamó el Romance de la luna Tukumana junto a la cantaora Encana Anillo. Sobre esta colaboración el artista declara que fue “una suerte que me llamara Encarna para encarar esta tan versionada canción de Pedro Aznar”.

Con su primer teatro-musical, El Balsero, Jesús Bienvenido abrió el telón de los escenarios de Cádiz, donde interpretó al único hombre vivo de la raza humana, aniquilada por una catástrofe medioambiental. Una suerte de película de Charlton Heston, The Omega Man, combinándola con Náufrago de Tom Hanks. "He reescrito esta historia muchas veces y tendría que volver a reescribirla para seguir con ella", revela. El Balsero es el último álbum que Bienvenido ha grabado en solitario y sus canciones pronto estarán disponible en las plataformas digitales.

Otro de los personajes icónicos del cantante y compositor es su ya conocido El Rámper, personalísimo teatro de objetos que se nutre del maravilloso mundo de Oligor y Microscopía, de Shaday Larios y Jomi Oligort. Tocado con las manos mágicas del artesano Manuel Sánchez de Artifex y con la banda sonora invisible de Andrés Hernández Pituquete y Raúl Botella, entre todos crearon un mundo lleno de duras realidades humanas que todavía escuecen y que el autor, como bálsamo reparador, unta con un resquicio de humor, arte y esperanza. “Lo trabajamos mucho a través de los colectivos de memoria histórica y también de manera personal. Muestra la sensibilidad del momento, a través de la música y el teatro”, relata.

El Rámper. / jesusbienvenido.com/

Y apunta también el músico que este personaje le proporcionó el poder participar en el documental Cádiz más allá del olvido. “Me llamaron para hacer del Rámper como figura poética, enlazando historias de la represión y represaliados de Cádiz, después del golpe de Estado que acabó con el Gobierno de la República, y que se iban contando a lo largo del documental”, recuerda.

Este personaje todavía impregna de muchas satisfacciones a Jesús Bienvenido, que explica que "surgen cosas muy entrañables. La gente todavía tiene conexión con la época, por su abuelos y padres, y cuando termina la obra me hacen partícipe de su relato. Tiene un efecto terapéutico en ellos”, confiesa.

También El Rámper le ha servido al artista de lazo de unión con Bélgica y está presente en el personaje que interpreta ahora para la obra R.I.S.A. (Idiotas imprudentes que buscan la absolución). Una producción de KVS con Coproducción del FIT, pero con la antigua dirección que lo gestionaba, y que a día de hoy Bienvenido no sabe si se podrá presentar en Cádiz. De lo que sí está seguro el autor es que estará en España en 2025, de momento en ciudades como Sevilla o Madrid.

Incógnitas aparte, Jesús Bienvenido lleva más de un año preparando junto a 11 compañeros, llegados de todas partes del mundo, este espectáculo multidisciplinar, que gira en torno al Carnaval de varios países, el de Montevideo (Uruguay), el africano, el argentino, el belga, y cómo no, el de Cádiz. Los actores o héroes de esta obra luchan por medio de la música, las coreografías y las risas (¿qué hay de malo en reírse?), como punto en común contra el mal actuar de ahí fuera y que nos acecha: las redes sociales, las guerras, las adicciones, los miedos…

Este Carnaval de la revolución, compuesto por músicos, cantantes, bailarines, actores y escritores, lo ha sumergido en una gira que comenzó en marzo, con una pequeña temporada en Bruselas y Amberes, y que este mes de octubre volvieron a retomar, hasta el 5 de noviembre, sumándole las ciudades de Lieja, Gante y Brujas. “Todo el proceso de creación e improvisación corre a cargo de los recursos que cada uno de los componentes aporta a la obra. En mi caso es a través de mi música y composiciones”, puntualiza Jesús Bienvenido.

Mientras piensa en escribir su nueva obra músico-teatral de la cual no quiere revelar nada, Jesús Bienvenido espera con ilusión que vea la luz la película documental Lorca en La Habana, para la que ha compuesto la música de una de las canciones, Habanera de la máscara, escrita por Antonio Manuel y que cuenta con la cantante Roko. “La película está montada y será cuestión de tiempo que se estrene en diferentes festivales de cine”, adelanta el artista.

Otra de las incógnitas que rodean a Jesús Bienvenido es su participación en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), en el Gran Teatro Falla, con sus ya famosas comparsas . En este sentido explica que “este año no es el adecuado, me falta un proyecto sólido, tiempo, ganas e ilusión. Nunca me he ido del Carnaval, siempre estuve, cualquier día doy la sorpresa”, declara.

Aprovecha el autor para lanzar algunas sugerencias acerca de la cantera en el Carnaval de Cádiz. "Hay que dedicarle tiempo. Es importante formar a los pequeños y pequeñas, que aprendan todo lo que tiene que ver con el Carnaval, no solo la ejecución, también componer y sentir la necesidad de dedicarle el tiempo a esta fiesta”. “Les animo a que estudien -prosigue-. Si les gusta la música, que aprendan y se formen. Que sigan haciendo crecer el Carnaval, no quedarse en el 3x4 y las cosas de Cádiz, que Cádiz es muy grande, es un todo, y cuanto más preparados estén más lo engrandecerán”.

Las cortinas van plegándose con el artista Jesús Bienvenido dejando una puerta abierta para el año que viene a la autoría de la comparsa infantil. Baraja incluso, entre dudas, salir a modo personal a la calle los días de Carnaval, siempre que los compromisos profesionales, su sustento, lo permitan.