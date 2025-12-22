Diez regalos para estas Navidades con el sello de la Universidad de Cádiz

La Universidad de Cádiz (UCA) se ha convertido en la última década no solo en una institución académica de reconocido prestigio internacional gracias, sobre todo, a su liderazgo en el Campus de Excelencia Internacional del Mar CEI-MAR, entre otros organismos, a su labor investigadora y a su constante aparición en el ranking de Shanghái, sino también en una marca de prestigio y deseable por mucha gente más allá incluso de su territorio.

Conscientes de ello, en la UCA se han lanzado a abrir su propia tienda online, la TiendaUCA, en la que se pueden adquirir desde las típicas sudaderas con su logotipo, las mismas que pusieran de moda las universidades estadounidenses de la Ivy League allá por los años 50 y se convirtieran en imprescindibles en los 80 y 90, hasta abanicos y artículos electrónicos.

La tienda cuenta también con una selección de productos de papelería y material académico, como cuadernos, agendas, bolígrafos o carpetas, así como complementos y accesorios entre los que destacan mochilas, gorras, tazas o botellas reutilizables. Se trata de artículos prácticos pensados para los estudiantes y el personal universitario, pero también para la ciudadanía en general, siempre con el sello identificativo de la UCA, .

Por eso, en plena campaña navideña, nos atrevemos a recomendar diez de los artículos marca UCA que pueden adquirirse como regalo para quienes estén orgullosos de pertenecer a la institución académica gaditana o para quienes quieran manifestar su admiración por ella. Quienes se registren como clientes utilizando el email de la universidad podrán beneficiarse de un 25% de descuento.

Sudadera con capucha UCA. / UCA

Sudadera con capucha UCA

Sudadera con capucha forrada. Puños y cinturilla en canalé 2×1 con elastano. Cubrecosturas del mismo tejido. Cordón plano en capucha. En tres colores diferentes: azul, negro y gris claro. Tallas desde la S a la XXL. 38 euros (28,50 para la Comunidad UCA).

Chaqueta bomber UCA. / UCA

Chaqueta bomber UCA

Chaqueta unisex combinada a dos colores. Ligeramente acolchada. Bolsillos laterales con cremallera y ribete del mismo tejido a contraste. Cuello, puños y bajo en canalé 1×1 con líneas a contraste combinado con el cuerpo. Botones a presión con acabado en plástico a contraste. Acceso para reprocesos en la espalda. Tallas desde la XS a la XL. 60 euros (45 para la Comunidad UCA).

Mallas para mujer UCA / UCA

Mallas para mujer UCA

Malla larga compresora reciclada. Cintura ancha siliconada. Corte láser en la cintura. Costuras anti roce en sus piezas. Certificado GRS. Talas desde la S a la XL. Color azul tormenta. 45 euros (33,75 para la Comunidad UCA).

Chandal UCA. / UCA

Chándal UCA

Chándal con bandas a contraste clásico perchado. Chaqueta de cuello alto y cubrecosturas. Cremallera frontal al tono con tirador. Bolsillos laterales con cremallera en tallas de adulto. Cuello, puños y cintura en canalé de 1×1. Pantalón con cintura elástica y cordón ajustable. Bolsillos laterales y uno trasero con cremallera. Pieza lateral a contraste de color. Puños en canalé de 1×1. Color: Azul royal. Tallas desde la S hasta la XL. 60,00 euros. (45 para la Comunidad UCA).

Camiseta UCA. / UCA

Camiseta UCA

Camiseta de manga corta de algodón peinado orgánico con certificado GOTS. Talas desde la S a la XL. Colores: Negro, blanco y verde menta. 20 euros (15 para la Comunidad UCA).

Mochila acolchada UCA. / UCA

Mochila acolchada UCA.

Tamaño: 34x42 cm. Color: Negro. 40 euros (30 para la Comunidad UCA).

Libreta-polipiel UCA. / UCA

Libreta de polipiel UCA.

10 euros (7,50 para la Comunidad UCA).

Set fluoresccente UCA. / UCA

Set fluorescente UCA.

4,25 euros (3,19 para la Comunidad UCA)

Vaso térmico UCA. / UCA

Vaso térmico UCA.

18 euros (13,50 para la Comunidad UCA).

Gorra UCA. / UCA

Gorra UCA

Talla única. 12,90 euros (9,68 para la Comunidad UCA).

El acceso a la tienda es completamente online a través de la dirección www.tiendauca.es, donde los usuarios pueden consultar el catálogo, registrarse, realizar sus compras de forma segura. Además, los clientes particulares pueden recibir los productos directamente en su domicilio.

En la Tienda Oficial UCA, crean y personalizan una amplia gama de productos exclusivamente para centros, servicios, departamentos y alumnado de la Universidad de Cádiz. Y ofrecen soluciones a medida para congresos, graduaciones, eventos deportivos y cualquier necesidad institucional.

La tienda online está gestionada por la empresa Arte Marketing, empresa que obtuvo la licitación del contrato para la Explotación Comercial de la Marca UCA, bajo la supervisión de la Dirección General de Comunicación Estratégica de la Universidad de Cádiz. Con esta iniciativa, la UCA da un nuevo paso en la proyección de su identidad institucional y en la creación de espacios de conexión entre todos los miembros de su comunidad.