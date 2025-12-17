La Universidad de Cádiz estrena TiendaUCA, su nueva tienda online de productos oficiales

La Universidad de Cádiz ha puesto en marcha TiendaUCA, una nueva tienda online de merchandising institucional concebida para acercar la marca UCA a estudiantes, personal docente e investigador, personal de administración y servicios, egresados y a la ciudadanía en general. Esta iniciativa refuerza la identidad corporativa de la institución y pretende fomentar el sentimiento de pertenencia en la comunidad universitaria.

A través de esta plataforma digital, las personas interesadas pueden adquirir productos oficiales de la Universidad de Cádiz. Se trata de una nueva línea de merchandising renovada, con líneas actuales y modernas, pensada para acompañar la vida universitaria dentro y fuera del Campus. El catálogo de TiendaUCA incluye una amplia gama de artículos de uso cotidiano y académico. La oferta textil reúne sudaderas, camisetas y prendas deportivas con la imagen corporativa de la Universidad de Cádiz, concebidas para combinar comodidad, diseño y visibilidad de la marca institucional.

La tienda cuenta también con una selección de productos de papelería y material académico, como cuadernos, agendas, bolígrafos o carpetas, así como complementos y accesorios entre los que destacan mochilas, gorras, tazas o botellas reutilizables. Se trata de artículos prácticos pensados para el estudiantado y el personal universitario, siempre con el sello identificativo de la UCA.

Además, TiendaUCA ofrece la posibilidad de personalizar productos destinados a eventos institucionales, congresos, graduaciones, actividades deportivas u otros actos académicos y sociales, contribuyendo así a reforzar la imagen corporativa de la Universidad de Cádiz en diferentes contextos. El catálogo se irá ampliando progresivamente con nuevos productos.

Las personas que pertenecen a la comunidad universitaria podrán disfrutar de un 25% de descuento al registrarse utilizando una cuenta de correo institucional (@uca.es o @alum.uca.es).

El acceso a la tienda es completamente online a través de la dirección www.tiendauca.es, donde los usuarios pueden consultar el catálogo, registrarse, realizar sus compras de forma segura. Además, los clientes particulares pueden recibir los productos directamente en su domicilio.

La tienda online está gestionada por la empresa Arte Marketing, empresa que obtuvo la licitación del contrato para la Explotación Comercial de la Marca UCA, bajo la supervisión de la Dirección General de Comunicación Estratégica de la Universidad de Cádiz. Con esta iniciativa, la UCA da un nuevo paso en la proyección de su identidad institucional y en la creación de espacios de conexión entre todos los miembros de su comunidad.