El deplorable estado en el que amanece la playa Santa María del Mar en Cádiz

Así estaba la playa de Santa María del Mar a primera hora de este domingo, según ha denunciado Cádiz Abandonada.

"Deplorable". Ese es el término que ha utilizado el colectivo Cádiz Abandonada para describir las imágenes con las que este domingo amanecía la playa de Santa María del Mar. Botellas de cristal, bolsas de plástico y otros restos de basura han quedado desperdigados por la arena de esta playa tras lo que aparentemente ha debido ser un concurrido sábado de botellón y fiesta.

Algunos ciudadanos aseguran que es la estampa habitual de cada mañana de domingo y de sábado de esta playa de la ciudad, que sería lugar de concentración de jóvenes (y no tan jóvenes) durante esta época de verano.

Otra imagen del estado de la playa Santa María del Mar a primera hora de este domingo. / Cádiz Abandonada

Lo cierto es que horas después la playa presenta un estado del todo normal, lo que se traduce en un esfuerzo del dispositivo de limpieza de playas para dejar Santa María del Mar completamente dispuesta para el uso de los bañistas que desde temprano acuden a este lugar.

Eso no resta para que, al igual que ha hecho Cádiz Abandonada, se denuncie el uso que algunos hacen de las playas de la ciudad durante la noche, aprovechando en este caso cierta distancia con respecto a la ciudad para salvar la legislación actual que impide reunirse y hacer botellón en la calle.

De hecho, Cádiz Abandonada pide "control y sanción" a las autoridades competentes, especialmente en este caso a la Policía Local de Cádiz.