Muere un bañista de 92 años en la playa Victoria de Cádiz tras un paro cardíaco

Efectivos de emergencias, en la zona de la Playa Victoria donde fue atendido el hombre que ha fallecido este domingo.

Las playas de Cádiz se han cobrado este domingo otra vida, la de un bañista de 92 años que este mediodía ha fallecido tras haber sufrido un infarto.

Según fuentes municipales, los hechos han ocurrido al mediodía de este domingo en la Playa de la Victoria, en la zona próxima a la Glorieta Ana Orantes. Un hombre de 92 años de edad que disfrutaba del domingo de playa junto a su hija sufría un paro cardíaco mientras se bañaba.

La propia hija y otro bañista lograron sacarlo del agua hasta la orilla, presentándose rápidamente los efectivos de sanidad y seguridad, la mayoría de los cuales se encuentran en el módulo central cercano al lugar del suceso.

En un primer momento el bañista logró ser reanimado, siendo trasladado con vida al Hospital Universitario Puerta del Mar, donde poco después fallecería al no superar el episodio cardíaco.