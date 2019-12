“Gracias al equipo directivo y a los empleados de la autoridad portuaria que trabajan muy duro porque saben lo importante que es cumplir plazos y objetivos para tratar de ser los mejores”. Así terminó ayer su intervención ante los medios Teófila Martínez en su primer desayuno navideño tras su nombramiento como nueva presidenta de la autoridad portuaria. Habló de “necesidad de apretarnos las tuercas”; habló de “dar el ritmo necesario para solventar obstáculos”.

Ese fue el final de su intervención, pero el principio lo dedicó para recordar que 2020 “será un año muy comprometido porque de lo que pase este año va a depender mucho la imagen de nuestro puerto, y, sobre todo, la capacidad de ponernos a la altura de los puertos que más han crecido del sistema portuario español”.

Teófila prefiere no hablar de 2021. Coge carrerilla durante lo que queda de año para afrontar un período que considera crucial.

De hecho, por tensionar el ritmo incluso ya en fiestas navideñas, la ex alcaldesa adelantó que el 23 de diciembre se conocerá el nombre de la empresa que llevará a cabo la pavimentación de la nueva terminal de contenedores.

Este es uno de los tantos obstáculos con los que se ha encontrado desde su entrada al frente de la APBC. “Muchos de estos obstáculos no dependen de la gestión de la propia autoridad portuaria”. Recuerda, por ejemplo, la resolución del proyecto del tren para La Cabezuela, ya a las puertas de llegar a buen puerto, que estaba en manos de Adif” o la inundación del túnel de la nueva terminal, que ha tenido dos años paralizado el proyecto.

“2021 será un año comprometido porque de ahí dependerá nuestra imagen externa y también nuestra capacidad para estar entre los mejores”. Para ello, “nos tenemos que apretar mucho las tuercas para que todo en lo que se ha ido avanzando se haga realidad”.

La intención del equipo liderado por Teófila Martínez es “estar muy encima no sólo de los proyectos constructivos sino también en la comercialización del puerto y en el proceso de su integración con la ciudad”.Respecto a 2019, Teófila hizo mención del aumento de la presencia de la APBC en los foros europeos e internacionales así como en otros donde se habla del futuro de los puertos en temas como la sostenibilidad o de los modelos de suministro de energía a los barcos durante su atraque: “Si no vas y no peleas, te quedas detrás”.

A su vez, en el último Consejo también se dio cuenta del proyecto de las nuevas pantallas y de los nuevos sistemas para evitar que el polvo resultante de las descargas de graneles de Cabezuela afecte al entorno. A este respecto informó sobre la colocación de dos nuevos medidores, uno a la altura del puerto deportivo Viento de Levante, en la Barriada de La Paz, y otro junto a la gasolinera ubicada en la entrada de La Cabezuela. Estos medidores ofrecerían información en tiempo real sobre la cantidad de polvo en suspensión que puede estar generando el movimiento de graneles “u otros factores externos como podría ser la arena del suelo de Dragados Offshore”.

Otro de los temas que puso la presidenta del puerto de Cádiz sobre la mesa fue la presentación de la nueva web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz que ha permanecido durante diez años sin apenas cambios y que ya adolecía de una remodelación acorde con los nuevos tiempos.

Para explicar las innovaciones que presentará en unos días la nueva web, Teófila Martínez estuvo acompañada por Ignacio Palomino, su jefe de División de TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), que destacó que la actualización afecta no sólo a la imagen del portal sino también al gestor de contenidos que permite una mayor agilidad a la hora de actualizar sus contenidos por parte de “usuarios no especialistas”, al tratarse de gestores elaborados con software de libre distribución.

En dos o tres días, la nueva web bilingüe de la APBC ofrecerá una imagen con un diseño a página completa, “con grandes fotos, botones transparentes, acompañado de un minimalismo cromático en la que se pueda navegar con gran facilidad y con muy pocos clics”, según Palomino.

La web ofrece una gran cantidad de mapas así como la geolocalización del puerto y de su entorno, de manera que “si un cliente de fuera necesita suelo o naves en nuestro puerto, pueda encontrar ahí información tanto del puerto como de su entorno”, según palabras de la presidenta Teófila Martínez.

El responsable del departamento de TIC de la APBC, Ignacio Palomino, no quiso dejar de lado la apuesta por la accesibilidad hecha desde este organismo, con la que el puerto de Cádiz se adelanta a septiembre del año que viene, fecha límite establecida por el Gobierno.

Para terminar, Teófila Martínez recordó que a día de hoy se está elaborando también un Plan Especial donde se determinan los usos de la nueva zona portuaria y las normas urbanísticas para que luego se desarrollen. A su vez, ya a preguntas de los periodistas, Martínez adelantó que se avecina un año muy positivo en lo referido a tráfico de cruceros, en un período en el que parece que los cruceros del tipo mediano jugarán un papel importante.