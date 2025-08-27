Denuncian ante el juez que la Policía Local de Cádiz “se niega a investigar casos de maltrato animal”

Activistas en defensa de los derechos de los animales pertenecientes a las asociaciones El Gato Genovés y la Asociación Barrio Felino han interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Guardia contra el Ayuntamiento de Cádiz, contra la Policía Local, contra y el servicio municipal de recogida de animales (en el caso de existir) y contra cualquier persona responsable de los hechos denunciados. Alertan de que los agentes municipales “obstruyen la interposición de denuncias sobre maltrato de animales y se niegan por sistema a investigar las denuncias relativas” a estos casos, “especialmente las referentes a abandonos”. Esta no es la primera denuncia interpuesta por los animalistas por la ausencia o mal funcionamiento del servicio de recogida de animales.

Los denunciantes se hacen eco de testimonios de particulares ante el hallazgo de animales domésticos abandonados, frecuentemente gatos, y se refieren al caso concreto de uno de estos animales, localizado en la calle Arbolí el pasado 14 de agosto. "Resulta que el gato, según indica su apariencia y comportamiento es un gato doméstico y resulta que está deambulando muy asustado en el lugar descrito. Resulta que lleva al menos 3 días presuntamente abandonado. Resulta que varios vecinos dicen haber llamado por teléfono a la Policía Local y que ningún agente ha hecho acto de presencia en la calle Arbolí. Resulta que una persona de visita en la ciudad fue hasta la comisaría y allí le dieron largas. Resulta que otro vecino afirma que la Policía local no hizo más que ponerle trabas y excusas para no ir y no pasa el lector de microchips. Resulta que la presidenta de la Asociación Bario Felino intentó dar un toque de atención a la Policía Local y le colgaron el teléfono", relatan los animalistas, convencidos de que se trata de un gato doméstico abandonado.

“Si llamas por teléfono o hablas con un agente en persona te dicen que eso no es competencia de la Policía Local ni del Ayuntamiento, que lo que tienes que hacer es llamar a una protectora de animales. Cuando algún testigo va en persona a una comisaría e intenta denunciar, no le toman declaración; al contrario, –con un hábito contrario a las obligaciones que la ley impone–, le dicen que irán enseguida a ocuparse del asunto, pero no aparecen en el lugar de los hechos", sostienen. "A las personas que valientemente insisten con reiteración, los funcionarios de Policía les exigen que capturen con sus propios medios al animal abandonado. Después, el testigo tendrá que llevarlo por su cuenta y riesgo hasta la Comisaría. Entonces, ya sí se dignan a pasar el lector de microchips. Pero advierten al testigo de que la Policía en ningún caso se hará cargo del animal abandonado; y de que, consecuentemente, será el testigo denunciante el que tenga que hacerse cargo del animal abandonado a sus propias expensas”, aseguran.

"Muchos delitos de abandono estarán quedando sin averiguar, sin expedientar y sin sancionar"

"Con tanta displicencia, es dable pensar que muchos delitos de abandono de animales y maltrato estarán quedando sin averiguar, sin expedientar y sin sancionar. Así, los descritos en los diversos numerales ordinales multiplicativos del El Artículo 340 del vigente Código penal y delitos concomitantes", añaden en su denuncia los animalistas.

"Los propios funcionarios parecen ser conscientes de que están infringiendo las reglas establecidas. Nos explicamos. Se ha intentado comprobar el servicio de atención telefónica y, sabiéndose grabadas por haber sido avisadas de ello, la respuesta obtenida ha consistido en: primero, la persona a cargo de la recepción de llamadas se niega a identificarse; segundo, la persona a cargo de la recepción de llamadas se niega a dar la información solicitada. Tercero, la persona a cargo de la recepción de llamadas se niega a seguir hablando y cuelga la llamada. Cuarto, las rellamadas desde el mismo número de teléfono son ignoradas", añaden.

"La Policía Local tiene la obligación de personarse, pasar el lector e investigar, sin procede"

Desde ambos colectivos recuerdan que “la Policía Local tiene la obligación de personarse y pasar lector de microchips al animal y en el caso de tenerlo, investigar el delito de maltrato por abandono”. Argumentan que “la Policía no puede trasladar animales vivos ni muertos porque no dispone de transporte homologado ni tienen instalaciones homologadas en la comisaría que permita que un ser sintiente pueda pasar allí horas de espera”.

A esto añaden que las personas, a título particular, y las asociaciones “no tenemos la obligación de hacernos cargo de perros o gatos abandonados porque no estamos capacitadas para poder realizar el protocolo que exige la ley: cuarentena y esperar los 10 días por si el tutor lo está buscando”. Además destacan que en el caso de entrar en un proceso de adopción, “debe ser previo contrato con castración y microchip; no se trata de quitar al animal de la calle y ponerlo en una casa; hay que cumplir la ley para evitar nuevos abandonos”.

Por último recuerdan que el servicio de recogida de animales, ya sean muertos o vivos y abandonados, según la ley, debe ser de 365 días al año y de 24 horas diarias.