Dando una segunda vida a la ropa

La duodécima edición de los Premios Emprendemos, una iniciativa de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de Andalucía Emprende, eligió el pasado mes de mayo a sus cinco ganadores en la provincia, que competirán en la final andaluza que se celebrará en Almería el 26 de junio.

Uno de ellos es Inserta Cádiz, una empresa basada en un modelo de economía circular para la recuperación y el reciclaje textil. Sebastián Gómez es el gerente de esta empresa que cuenta con una tienda, Moda Re-, en la calle Antonio Abad del barrio de El Pópulo.

Este premio ha supuesto “una alegría y una novedad porque supone el reconocimiento de nuestro trabajo, que tiene un fuerte componente social. Se trata de un modelo de negocio centrado en las personas”, explica Sebastián Gómez.

Inserta es un proyecto social promovido por Cáritas Diocesana de Cádiz con el objetivo de dar respuesta a dos necesidades. “Por un lado, la transformación de los tradicionales roperos de Cáritas y, por otro, ofrecer un espacio en el que las personas que tienen más dificultades de acceso al empleo puedan tener una experiencia real en un entorno laboral”, señala el gerente de esta entidad.

Inserta Cádiz se creó en el año 2020. Su labor se centra en el reciclado textil. “Nosotros hacemos que la ropa que ya no se utiliza tenga una segunda vida y a través de eso creamos todo un proceso de trabajo que nos permite generar empleo. Además, desde un punto de vista medioambiental estamos haciendo una labor muy importante porque se reducen los residuos textiles y su impacto sobre el planeta”, mantiene Sebastián Gómez.

Sebastián Gómez es el gerente de Inserta Cádiz. / Lourdes de Vicente

En Inserta Cádiz llevan a cabo la recogida, clasificación, preparación, reutilización y reciclaje de la ropa que la gente deja en los contenedores de Cáritas. “Ahora mismo somos la primera entidad en la gestión completa de todo el ciclo de vida que tiene la ropa, dándole las máximas opciones posibles a un residuo, en este caso el textil”.

En esa línea de trabajo de reutilizar y aprovechar la ropa, entra el potenciar la venta en las tiendas que tiene Inserta bajo el nombre de Moda Re-, “que es nuestra marca a nivel nacional y la que nos identifica”.

El proceso de trabajo comienza a partir de los contenedores de Cáritas. “Un equipo recoge la ropa, luego se almacena en una nave de la Zona Franca y pasa a una planta de procesamiento textil. Ahí disponemos de tecnología que permite identificar la composición de los tejidos y se lleva a cabo un proceso de reciclaje en el que aprovechamos al máximo todos los textiles”.

Al respecto, el gerente de Inserta Cádiz añade que no se tira nada. “Mucha gente deja ropa que está en buen estado y descarta lo demás, pero nosotros invitamos a que se done el textil que no quiera nadie ya que la ropa que no se reutiliza como tal pasa por otros filtros que nos permiten producir hilos reciclados que vuelven a la industria textil o se les dan otros usos industriales”.

En este proceso trabajan 10 personas, con la idea de aumentar hasta 13 este mismo año. “Para nosotros es una experiencia muy gratificante dar oportunidades a personas que pueden desarrollarse profesionalmente. Este premio nos pone en el mapa y pone en valor este tipo de iniciativas como una acción viable y real para comprometernos con los objetivos de desarrollo del milenio”, finaliza Sebastián Gómez.